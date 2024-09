ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤¿¥é¥ó¥°¥É¥·¥ãÀ¸ÃÏ¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¤¯¤Á¤É¤±¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥é¥ó¥°¥ì¥¤¥¹¡×

ブルボンは、「ルマンド」をはじめとする袋入りビスケット「オリジナルビスケット」シリーズに、「ラングレイス」を2024年9月10日(火)に発売します。

ブルボン「ラングレイス」

商品名 :ラングレイス

内容量 :11本

発売日 :2024年9月10日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※ 一部コンビニエンスストアで取り扱いがあります。

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

ブルボンは、「ルマンド」をはじめとする袋入りビスケット「オリジナルビスケット」シリーズに、「ラングレイス」を2024年9月10日(火)に発売!

「ラングレイス」は、薄く焼きあげたラングドシャ生地を幾重にも折り重ね、甘さを抑えたチョコレートクリームでコーティング。

ラングドシャのサクサクとした食感とくちどけに、チョコレートクリームの味わいがマッチしたおいしさです。

特徴的な形状はルマンドと同じ製造技法を用いており、ラングドシャの食感とチョコレートクリームの風味を余すことなく楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 折り重なったラングドシャ生地の軽やかなくちどけ!ブルボン「ラングレイス」 appeared first on Dtimes.