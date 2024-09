¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸ø³«¡ªGSE¡ÖWarhammer 40,000: Space Marine 2¡×

GSEは現在好評予約受付中の、Saber Interactiveが開発したダークゴシックSFアクション《Warhammer 40,000: Space Marine 2》を2024年9月9日にPlayStation5で発売します。

GSE「Warhammer 40,000: Space Marine 2」

タイトル :《Warhammer 40,000: Space Marine 2》

■対応機種 :PlayStation(R)5

■発売日 :2024年9月9日(月曜日)

■価格 :通常版 9,980円(税込み) Gold Edition版 14,280円(税込み)

■ジャンル :ダークゴシックSFアクション

■プレイ人数 :オフライン 1人,オンライン 1-3人,最大12人

■表示対応言語 :英語、ロシア語、ドイツ語、スペイン語(EU)、

スペイン語(ラテンアメリカ)、イタリア語、フランス語、

ポルトガル語(ブラジル)、ポーランド語、チェコ語、

ウクライナ語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、

韓国語、日本語、タイ語

■対応ボイス :英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、

中国語(北京語)、スペイン語(EU)

■グローバル発売元:Focus Entertainment

■日本発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :Saber Interactive

■CERO :Z

今回は、メインキャラクターのタイタス副官とストーリーについて公開。

タイタスはウルトラマールのアグリワールド、タレンタスで生まれた。

彼は支部にスカウトされ、初期訓練に合格し、ウルトラマリーンの一員となった。

前作の《Warhammer 40,000: Space Marine 》では、タイタスはすでに150年以上もインペリウムに仕えており、戦闘は息をするように自然なことであり、彼の魂はインペリウムの敵との聖なる戦いに身を投じていることが知られていた。

前作では、タイタスは中隊長としてウルトラマリーンの中隊を率いて、オークの侵攻を阻止するためにフォージ・ワールドのグライアに派遣された。

しかし、帝国軍の武器であるサイキック・スカージは、ネメロス率いるケイオスの大規模な侵略を開始するために使用された。

タイタスは最終的にネメロスを屠り、パワーソースがケイオスの手にわたるのを防ぐために破壊した。

この勝利によって、ケイオスの腐敗に対するタイタスの前例のない抵抗が明らかになった。

このことは異端審問官の間に疑念を抱かせ、異端審問官はタイタスを拘留し、徹底的な尋問を行うことになった。

数十年に渡る尋問を経ても、タイタスの罪が証明されることはなく、彼は異端審問官の監視下に置かれながら、贖罪と忠誠心を証明するために有名なデスウォッチ軍団に従軍した。

彼は今、元の戦団であるウルトラマリーンと再合流して、副官として再復職した。

(これからの記事はインクイジションにより抹消されました)

#戦火の呼び声に耳を傾けろ

#そこは戦争でしかない

予約はこちら: amazon.co.jp/dp/B0D4QBQ1WY

《Warhammer 40,000: Space Marine 2》 Gold Edition版

価額:14,280円(税込み)

【アイテム詳細】

■ゲームソフト

■限定アートコレクションスチールブック(スチールケース)

■シーズンパス:新のチャプターチャンピオン、武器・防具のスキンをアンロック

■ライフタイム特典:ウルトラマリーンをイメージしたボルトライフル、チェーンソード、クルス・タルミナトゥス・ポールドロンのスキンセット

■2024年9月8日までの予約注文を含む。

■早期アンロックは発売日の4日前までとなります。プラットフォームおよび配信日は変更される場合があります。停電や時差の影響により、プレイ時間が異なる場合があります。インターネット接続が必要です。

■在庫がなくなり次第で販売終了になります。

《Warhammer 40,000: Space Marine 2》 通常版

価額:9,980円(税込み)

【アイテム詳細】

■ゲームソフト

■ライフタイム特典:ウルトラマリーンをイメージしたボルトライフル、チェーンソード、クルス・タルミナトゥス・ポールドロンのスキンセット

■権利表記 :Warhammer 40,000: Space Marine 2 (C) Games Workshop Limited 2024. Space Marine, the Space Marine logo, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, 40,000, the ‘Aquila’ Double-headed Eagle logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either (R) or TM, and/or (C) Games Workshop Limited, variably registered around the world, and used under licence. Focus Entertainment and its logos are trademarks, registered or not, of Focus Entertainment. Saber Interactive and its logos are trademarks, registered or not, of Saber Interactive. All rights reserved to their respective owners. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan.

