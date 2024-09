ÂîµåÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡ªMOMO¥Æ¥é¥¹¡ÖMOMOÁ´´Û¤Þ¤ë¤´¤È±¿Æ°²ñ¡×

MOMOテラスでは、スポーツの秋に「MOMO全館まるごと運動会」を2024/9/21・22に開催します。

MOMOテラスでは、スポーツの秋に「MOMO全館まるごと運動会」を2024/9/21・22に開催。

冷房のきいた涼しい館内をまるごと使って、誰もが楽しめる運動会を行い参加者の運動不足解消の一助を担います。

熱中症警戒アラート発表 京都府 2024/8/30 現在27回(※1)。

なかでも、注目のイベントは「も、もっと!挑戦!スポーツチャレンジ」。

初開催となる、『MOMOテラス』のスタッフ関係者と利用者のつながりを強める総勢約80人で行う「つな引き」や、アイマスクを着用し声や音を頼りにボールを蹴る「ブラインドサッカー」です。

また、8/30にオープンしたばかりの「アカチャンホンポ」からは「ハイハイレース」と、地元スポーツチーム「京都ハンナリーズ」のバスケットボール体験や「京都カグヤライズ」による卓球体験コーナーが登場。

『MOMOテラス』では恒例のモモがらみの賞品「もも肉」が、挑戦者に当たる「シャトルラン」と9/8までパリで行われている世界的スポーツの祭典で正式競技の「ボッチャ」、全8種目に、館内5カ所をめぐる「スポーツクイズラリー」が全館で楽しめます。

このほか「カーブス」の血管年齢・内臓脂肪チェックコーナーや『MOMOテラス』各店からの協賛賞品もあります。

(※1) 参照元:熱中症警戒アラート 環境省 熱中症予防サイト

<も、もっと!たのしも!MOMO全館まるごと運動会 [参加無料]>

■総勢約80人でつながる「みんなでつな引き」

[日時]9/21(土)・22(日) 各日13:00〜13:30

[場所]1F アトリウム

[先着]各日80名様

[条件]MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定

MOMOテラスのスタッフ関係者とお客さまで行う「つな引き大会」。

勝ったチームには桃ジュースをお一人様につき1本、負けたチームには桃キャンディを進呈。

■も、もっと!挑戦!スポーツチャレンジ「ブラインドサッカー」

[日時]9/21(土) (1)13:30〜14:00 (2)15:00〜15:30

[場所]1F アトリウム

[先着]各回30名様

[条件]MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定

アイマスクを着用し、転がると音の鳴るボールを使い、音や声を頼りに歩いて、走って、ボールを蹴ってシュートを体験。

協力:NPO法人日本ブラインドサッカー協会 / 大阪ダイバンズ

ブラインドサッカーとは:フットサルをもとに考案されたスポーツで、感覚を研ぎ澄ませ、声や音、仲間を信じる気持ちを頼りにプレーする5人制サッカー

■アカチャンホンポ「ハイハイレース」

[日時]9/21(土)・22(日) 各日12:30〜

[場所]1F アトリウム

[先着]各日30組様

[条件]※アカチャンホンポアプリより事前応募

※予定数に達し次第終了

ハイハイができる未歩行の赤ちゃんが両手両ひざを使い、前へ進みゴールを目指す競技で制限時間は2分間。

コース距離は3〜4mを、ゼッケンをつけた赤ちゃんたちが参加し、記念のフォトスポットも登場。

順位、タイムを重視するものではなく、親子のコミュニケーションや他の赤ちゃん、保護者の方との交流の場として展開。

協力:アカチャンホンポ

■京都ハンナリーズ「バスケットボール体験」

[日時]9/21(土) 10:00〜17:00

[場所]1F アトリウム

[条件]MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定

ミニゴールでシュートが体験できるチャレンジコーナー。

公式キャラクター「はんニャリン」の登場や京都ハンナリーズ「はんなりんチアスクール」によるチアダンスステージも披露。

■京都カグヤライズ「卓球デモンストレーション&体験」

[日時]9/22(日・祝)

[場所]1F アトリウム

[条件]MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定

[卓球デモンストレーション](1)14:00〜14:05 (2)15:30〜15:35

[卓球体験コーナー](1)14:05〜15:00 (2)15:35〜16:00

■も、もっと!挑戦!スポーツチャレンジ「ボッチャ」

[日時]9/22(日・祝) (1)10:30〜 (2)11:45〜 (3)14:00〜

[場所]1F アトリウム

[条件]MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定

目標球に向かって、赤・青のボールをいかに近づけるかを競う体験コーナー。

協力:トヨタカローラ京都、京都ボッチャ協会

■「カーブス」血管年齢・内臓脂肪チェックコーナー

[日時]9/21(土) 10:00〜17:00

[場所]1F アトリウム

血管年齢と内臓脂肪のチェックができるコーナー。カーブス無料体験の予約も受付。

協賛:カーブス

■MOMOテラス 館内 全5カ所をめぐる「スポーツクイズラリー」

[日時]9/21(土)・22(日・祝) 10:00〜17:00

[場所]▼スタート・ゴール

◎1F アトリウム ステージ裏

▼ラリーポイント

◎1F アトリウム

◎1F 南北通路(保険クリニック前)

◎2F くまざわ書店前

◎2F エスカレータ前(アトリウム上)

◎2F ユニクロ前

[条件]MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定

ゴール特典は、先着200名様限定で素敵な賞品をプレゼント。

■も、もっと!たのしも!MOMO全館まるごと運動会 各店プレゼント協賛賞品(五十音順)

店名・プレゼント協賛賞品

【1F】ASA :ラッシー1杯無料券

【1F】京つけもの西利 :京つけもの小袋

【1F】BE studio :英語であいさつキラキラステッカー

【1F】ちきりやガーデン :ソープフラワー1輪

【2F】カーブス :ハンドタオル

【2F】ハロー!パソコン教室:お子様向け ペットボトルで作るサイクロンクリーナーキット

■も、もっと!たのしも!MOMO全館まるごと運動会 時間割表

『MOMOテラス』WEBマガジン「モモっと」でイベント情報や各店の紹介も行っています。

『MOMOテラス』施設概要

所在地 :〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32

アクセス:地下鉄東西線 六地蔵駅3番出口より徒歩 約5分 /

JR奈良線 六地蔵駅より徒歩 約8分

京阪 宇治線 六地蔵駅より徒歩 約8分

営業時間:ショップ 10:00〜20:00 /

レストラン 11:00〜ラストオーダー21:00(22:00営業終了)

フレンドマート / マツモトキヨシ 10:00〜21:00

※諸般の事情により、記載の営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性がございます。

