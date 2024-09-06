¥Æ¥Ë¥¹¾åÃÏ¡¢ÅÄÃæÁÈ¡Ö¶â¡×¡¡Î¦¾å400¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÊ¡±Ê¤¬¶ä
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âè9Æü¡Ê5Æü¡Ë¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¾åÃÏ·ë°á¡Ê»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡ËÅÄÃæ°¦Èþ¡ÊÄ¹Ã«¹©¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ËÁÈ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Î¦¾åÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¡Ê»ë³Ð¾ã³²T13¡Ë¤Ç¤ÏÊ¡±ÊÎ¿ÂÀ¡ÊÆüÂÎÂçÂç³Ø±¡¡Ë¤¬48ÉÃ07¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¡ÊÁ´ÌÕ¡Ë¤ÎÈ¾Ã«ÀÅ¹á¡Ê¥È¥è¥¿¥ë¡¼¥×¥¹¡Ë¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¡£Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡ÊÃÎÅª¾ã³²¡Ë½à·è¾¡¤ÇÏÂÅÄ¤Ê¤Ä¤¡ÊÆâÅÄÍÎ¹Ô¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¶ä°Ê¾å¤ò·è¤á¤¿¡£¸ÅÀî²ÂÆàÈþ¡Ê¤¨¤ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤ÏÇÔ¤ì¡¢3°Ì·èÄêÀï¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ã¥Á¥ã¤Î¥Á¡¼¥à¡ÊÇ¾À¤Þ¤Ò¡Ë¤ÇÆüËÜ¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¾¡¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç3Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¡£¼Ö¤¤¤¹¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥Õ¥ë¡¼¥ìÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÉé¤±¤ÆÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¶¥±Ë¤ÏÍ½Áª¤ÇÃË»Ò50¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¡Ê±¿Æ°µ¡Ç½¾ã³²S5¡Ë¤ÎÆü¸þÉö¡ÊÃæÂç¡Ë¡¢Æ±200¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¡Ê±¿Æ°µ¡Ç½¾ã³²SM9¡Ë¤ÇÀîÞ¼ÂçÍÔ¡ÊµÜÁ°¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡Ë¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë