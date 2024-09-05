Ž¢Å·Áð¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤Ê¤¤Ž£Ç¯Æâ¤ËÁí¹çËÉºÒ·±Îý Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î·Ð¸³¼õ¤±³¤¤«¤éµß±ç³èÆ°
·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤Ï5Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÇÅ·ÁðŽ¥¿åËóÃÏ°è¤¬¸ÉÎ©¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Âç·¿Í¢Á÷´Ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿Áí¹çËÉºÒ·±Îý¤òÇ¯Æâ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·§ËÜ¸© ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö
¡ÖÅ·Áð¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤ËÅ·Áð¤ÎÊý¤¬ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×
Áí¹çËÉºÒ·±Îý¤ÏËèÇ¯¡¢¸©¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï10·î5Æü¤Ë´ù¾å·±Îý¤ò¡¢12·î19Æü¤ËÂç·¿Í¢Á÷´Ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¼ÂÆ°·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·±Îý¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒÃÏ¤¬¸ÉÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüÆàµ×ÃÇÁØÂÓ¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ÎÃÏ¿Ì¤ÈÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤·¡¢Å·ÁðŽ¥¿åËóÃÏ°è¤¬¸ÉÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
3Ç¯Á°¤Î·±Îý¤Ç¤Ï¡¢Å·ÁðÃÏ°è¤ËºÒ³²ÂÐ±þ¤ÎÂç·¿Í¢Á÷´Ï¤¬ÄäÇñ¤Ç¤¤ë¹Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸©¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡¢Âç·¿¤Î´ßÊÉ¤¬¤¢¤ë¶å½£ÅÅÎÏÎêËÌ²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢½é¤á¤Æ´ßÊÉ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÂç·¿Í¢Á÷´Ï¤«¤é¿Í°÷¤ä½Åµ¡¤òÅêÆþ¤¹¤ë·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£·§ËÜ¸© ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö
¡Ö³¤¤«¤é¤ÎÈòÆñ¡¢³¤¤«¤é¤Îµß±ç¤Î¿ÍÅªŽ¥ÊªÅª¤Êµß±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È¾Åç¤äÅç¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡×
2²ó¤Î·±Îý¤Ë¤Ï±è´ß14¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ä¡¢¼«±ÒÂâ¡¢·Ù»¡¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤ÆÌó1000¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£