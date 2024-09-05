¤¨¤Ã¡¢ÎÐ¿§¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡Ä!? ¡ÖLINE¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼«Í³¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ë¡ª
LINE¤Ç¤Ï¡¢9·î2Æü¤«¤é¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1. ¥Û¡¼¥à¤«¤é±¦¾å¤Î»õ¼Ö¥Þ¡¼¥¯¡ÖÀßÄê¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ö¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
3. °ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÀßÄê¤·¤¿¤¤¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤òÁªÂò¤·¡¢Å¬ÍÑ¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¼ê½ç¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢LINE¤Î¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¹õ¿§¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢§¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯LINE¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢§¥×¥ì¥ß¥¢¥à·î³ÛÀ©¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥³¥óÉÔÄê´ü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¹¡£²èÌÌ¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÏÈ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î²ñ°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¼«Í³¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¡£LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤LINE¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤â¡¢ºÇÄ¹7Æü´ÖÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Î¾ì¹ç¡¢²èÌÌ¾å¤Î¡Ö¼«Æ°¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥³¥ó¤òÅ¬ÍÑ¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥³¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Èó²ñ°÷¤Î¾ì¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÄÉ²Ã»þ¤Ë¼«Æ°¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)
¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÀßÄêÊýË¡¤Ï¡©ÄÌ¾ï¤Î¾ì¹ç¡¢LINE¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¸«´·¤ì¤¿ÎÐ¿§¡£¤³¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1. ¥Û¡¼¥à¤«¤é±¦¾å¤Î»õ¼Ö¥Þ¡¼¥¯¡ÖÀßÄê¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ö¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
3. °ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÀßÄê¤·¤¿¤¤¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤òÁªÂò¤·¡¢Å¬ÍÑ¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¼ê½ç¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢LINE¤Î¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¹õ¿§¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Áª¤Ù¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ïÎà¤Ï¡©¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯LINE¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢§¥×¥ì¥ß¥¢¥à·î³ÛÀ©¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥³¥óÉÔÄê´ü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¹¡£²èÌÌ¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÏÈ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î²ñ°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¼«Í³¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¡£LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤LINE¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤â¡¢ºÇÄ¹7Æü´ÖÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Î¾ì¹ç¡¢²èÌÌ¾å¤Î¡Ö¼«Æ°¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥³¥ó¤òÅ¬ÍÑ¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥³¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Èó²ñ°÷¤Î¾ì¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÄÉ²Ã»þ¤Ë¼«Æ°¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡©¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëLINE¥¢¥×¥ê¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¸Å¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ¹¹µ¡Ç½¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡¢LINE¥¢¥×¥ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óiOS 14.14.0°Ê¾å¡¿Android 14.14.1°Ê¾å¤Î´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)