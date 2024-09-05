Ž¢¤¦¤Á¤Î½÷¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿Ž£ÃËÀ¤Ë¥¢¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥¯ÆÍ¤¤Ä¤±2Àé±ßÆþ¤Ã¤¿ºâÉÛÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË½÷5¿ÍÂáÊá
¤¤¤ï¤æ¤ëŽ¢Èþ¿Í¶ÉŽ£¤Î¼ê¸ý¤Ç¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎÃËÀ¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¸½¶âÌó2000±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎÃË½÷5¿Í¤¬¶¯Åð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð¤È½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÄÌÄ®¤Î°û¿©Å¹½¾¶È°÷¡¢ÇðÌÚÍèÍÆµ¿¼Ô(22)¤È¹ÃÈå¸þÆü°ªÍÆµ¿¼Ô(20)¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤Ç¤¹¡£
¢£½§粼Í¯µ®µ¼Ô
¡Ö¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÃË½÷¤¬¶¦ËÅ¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¤æ¤¹¤ë¡ÈÈþ¿Í¶É¡É¤Î¼ê¸ý¡£5¿Í¤Ï¥¢¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÃËÀ¤ò¶¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ÃÈåÍÆµ¿¼Ô¤¬»ö·ï¤Î3ÆüÁ°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÈÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÇðÌÚÍÆµ¿¼Ô¤é4¿Í¤¬¿¯Æþ¡£¹ÃÈåÍÆµ¿¼Ô¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇðÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢Éô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥¯¤òÃËÀ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¡¢Ž¢¤¦¤Á¤Î½÷¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤À¤íŽ£¤È¶¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ë1»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Õºá¤äÅÚ²¼ºÂ¤ò¤µ¤»¡¢ºâÉÛ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦5¿Í¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ž¢¶¼¤·¤¿¤ê¡¢ºâÉÛ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ž£¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£