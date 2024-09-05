¡È¹Ä¼¼¸¥¾å¡ÉÌ¾ÌÜ¤Ç¹âµé¥â¥â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ºá¡ÖÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¸«¤Æ¼è¤ì¤Ê¤¤¡×ÇÀ¶È±à·Ý¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ËÄ¨Ìò3Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è
¹Ä¼¼¤Ø¤Î¸¥¾å¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¹âµé¤Ê¥â¥â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÃË¤Ë¡¢Ä¨Ìò3Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ¶È±à·Ý¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î²ÃÆ£ÀµÉ×Èï¹ð¤Ï2022Ç¯¡¢¹Ä¼¼¤Ø¤Î¸¥¾åÉÊ¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¤·Ê¡Åç»Ô¤ÎÇÀ²È¤«¤é¥â¥â4È¢¡¢1Ëü6500±ßÁêÅö¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5Æü¤ÎÈ½·è¤ÇÊ¡ÅçÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¡Ö¸¥¾åÉÊ¤òÁªÄê¡¦¿äÁ¦¤¹¤ë¸¢¸Â¤òÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿»ö¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼þÅþ¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤¿·×²èÅª¤Ç°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ÊÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤â¤ß¤Æ¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢²ÃÆ£Èï¹ð¤ËÄ¨Ìò3Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£