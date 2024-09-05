¥³¥á¤Î¹âÆ¤Ï¡Ö°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¡×JA¤¬ÌÀ¸À¡Ä¿·ÊÆ¤Î¼ý³Ï¤ÏÁ°ÅÝ¤·¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÊÆ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦À¿¿´À¿°ÕÅØÎÏ¡×
¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JA¤Ï¡Ö°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JAÁ´Ãæ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÃæ±û²ñ¡Ë¤Ï5Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢°ìÉô¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥³¥á¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¤²Á³Ê¤Ï¥³¥áÎ¥¤ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£Ç¯ÅÙ»ºÊÆ¤Î¼ý³Ï¤¬Á°ÅÝ¤·¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½¸²ÙÈÎÇä¤ò¿×Â®¡¦±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊÆ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦À¿¿´À¿°ÕÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£