ÊÆÀ¯¸¢¡¢°ÂÊÝ¾å¤Î·üÇ°ÍýÍ³¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤«¡¡ÆüÅ´¤ÎUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý°Æ
¡¡ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëÊÆÅ´¹ÝÂç¼êUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Àµ¼°¤Ë¡ÖÁË»ß¡×¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÀ¯ÉÜ¤Î¿³ººµ¡´Ø¤¬¶á¤¯¼¨¤¹¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¡×¤¬ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Çã¼ý·×²è¤Ï11·î¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì±´Ö´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¹ç°Õ¤Ë¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÂÔ¤Ã¤¿¡×¤ò¤«¤±¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ²¤¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤¬4Æü¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¤¸¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬½µÆâ¤Ë¤â¡ÖÁË»ß¡×¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüÅ´¤ÏºòÇ¯12·î¡¢Ìó140²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû±ß¡Ë¤ÇUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ±¼Ò¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£³°»ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ëÊÆ´ë¶È¤ÎÇã¼ý°Æ¤òÄ´¤Ù¤ëÂÐÊÆ³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡ÊCFIUS¡Ë¤¬¿³ºº¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢CFIUS¤ÏÆüÅ´¤Ë¤¢¤Æ¤¿8·î31ÆüÉÕ¤Î½ñ´Ê¤Ç¡¢Çã¼ý¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÅ´¹ÝÀ¸»º¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢°ÂÊÝ¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤Ï4Æü¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡ÖCFIUS¤Ï¤Þ¤ÀÂçÅýÎÎ¤Ë´«¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£