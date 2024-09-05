¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤ÇÀöÂõ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÀáÌó¡×¤Î¤¿¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»Ä¤êÅò¤ÏÀöÂõ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¡©
»Ä¤êÅò¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»¨¶Ý¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ÏÉáÄÌ¤Î¿å¤è¤ê¤â»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÀöÂõ¤Ç»È¤¦¤Î¤ò¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Ä¤êÅò¤ÇÀöÂõ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÀö¤¤¡×¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò»Ä¤êÅò¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»¨¶Ý¤ä±ø¤ì¤¬°áÎà¤ËÉÕÃå¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÀöºÞ¤Ë¤Ï°áÎà¤ÎËÉ¶Ý¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¹¤¹¤®¡×¤Ç»Ä¤êÅò¤ò»È¤¦¤ÈËÉ¶Ý¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÀöÂõÀöºÞ¤¬Î®¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Ä¤êÅò¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡ÖÀö¤¤¡×¤Î¤È¤¤À¤±¤Ë¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¹©Äø¤ÏÉ¬¤º¿åÆ»¿å¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤òÀöÂõ¤Ç»È¤¦ÊýË¡
¼¡¤Ë»Ä¤êÅò¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀöÂõ¤Ë»È¤¦¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤êÊý¤ÏÁ´Éô¤Ç3ÄÌ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ç¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥±¥Ä¤ò»È¤¦
°ìÈÖ¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥±¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÅò¤ò°Ü¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£»È¤¦Ê¬¤À¤±¤ªÅò¤òÀöÂõµ¡¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÀöÂõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢»È¤¦¿å¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÂÎÎÏ¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤ÎÎÌ¤Î¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÀöÂõ¥Ûー¥¹¤ò»È¤¦
¥Ð¥¹¥Ý¥ó¥×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¤ªÅò¤ò°Ü¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏ¤âÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÈÖ¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤ÊýË¡¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀöÂõµ¡¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÉÕÂ°ÉÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÇÛ´É¤ò»È¤¦
¤ªÉ÷Ï¤¤ÈÀöÂõµ¡¤Î¼þ¤ê¤ËÇÛ´É¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÀìÍÑ¤ÎÇÛ´É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¹©»ö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ñー¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤À¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ý¤Á²È¤ÎÊý¤Ç¡¢»Ä¤êÅò¤ò»È¤Ã¤ÆÉÑÈË¤ËÀöÂõ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤ÇÀöÂõ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¤ªÉ÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤ÇÀöÂõ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¿åÆ»Âå¤ÎÀáÌó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¡¢ÀáÌó°Ê³°¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë
¤ªÉ÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤ò»È¤¨¤Ð¿åÆ»Âå¤Ï¤½¤ÎÊ¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£8¥¥í¤Î½Ä·¿Á´¼«Æ°ÀöÂõµ¡¤Î¾ì¹ç¡¢1²ó¤ÎÀöÂõ¤Ç¤«¤«¤ë¿åÆ»Âå¤Ï24.8±ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢»Ä¤êÅò¤ò»È¤¨¤Ð¤ª¤è¤½5.9±ß¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÀöÂõ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1¥ö·î¤ò30Æü¤È¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÏÄÌ¾ï¤À¤È744±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ä¤êÅò¤ò»È¤¦¤È177±ß¤È567±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë365Æü¤Ç·×»»¤¹¤ë¤ÈÌó7000±ß¶á¤¯¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»Ä¤êÅò¤ÇÀöÂõ¤¹¤ë¤È¿åÆ»Âå¤ò¤«¤Ê¤êÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ë
ÀáÌó°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆþÍá¸å¤À¤È40ÅÙÁ°¸å¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤Ï¿å¤è¤ê¤â¤ªÅò¤ÎÊý¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÀöÂõ¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤ËÍøÍÑ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆþÍáÄ¾¸å¤ËÀöÂõ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤ÇÀöÂõ¤¹¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
»Ä¤êÅò¤ò»È¤¦¤ÈÀáÌó¤ä±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿§Íî¤Á¤¹¤ë
»Ä¤êÅò¤Ç¤ÎÀöÂõ¤Ï±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àö¾ôÎÏ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¿§Íî¤Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ë¥à¤ä¿§¤ÎÇ»¤¤°áÎà¤Ï¿§Íî¤Á¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢»Ä¤êÅò¤ò»È¤¦ºÝ¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀöÂõÊª¤¬½ý¤à
ÀöÂõ¤¹¤ëÁÇºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°áÎà¤¬½ý¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ê¥¤¥í¥ó¤ä¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ÏÇ®¤Ë¼å¤¯¡¢Àö¤¦¤È°áÎà¤¬½Ì¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÁ°¤ËÁÇºà¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ý¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¿å¤ÇÀöÂõ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÍøÍÑ¤·¤è¤¦
»Ä¤êÅò¤Ç¤ÎÀöÂõ¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯´ÊÃ±¤ËÀáÌó¤¬¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÀöÂõ²ó¿ô¤¬Â¿¤¤²ÈÄí¤Ï¡¢»Ä¤êÅò¤ò»È¤¨¤Ð¤«¤Ê¤ê¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾åµ¤Ç²òÀâ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢»Ä¤êÅò¤Ç¤ÎÀöÂõ¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
Åìµþ¥¬¥¹ ¤ªÉ÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤Ï²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤ËÀöÂõ¤ËÍøÍÑ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー