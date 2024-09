TWICE・ツウィ、BOYNEXTDOOR、NCT WISH…9月のK-POP彩るアーティストに“大注目”すべきワケ

韓国の音楽市場は常に忙しい。

【写真】TWICE・ツウィ、日本で見せた意外な“ボリューム感”

ZEROBASEONEやLE SSERAFIMなど、8月の華やかなカムバックに引き続き、9月のラインナップも豊富だ。ストリーミングに強いグループから新たなスタートを切るグループまで、多くのアーティストが秋の始まりを彩る。

ある音楽市場の関係者は、「パリ五輪が終わり、さまざまなアーティストのカムバックが集中する」と話した。

続けて、「夏の終わりを狙うグループから音楽番組とストリーミングチャートの首位を今のうちに狙うグループまで、秋夕(チュソク)連休前と後でさらにカムバックするグループが多く公開されるだろう」と予測した。

豊富なボーイズグループのラインナップ

『Time of Our Life』『You Were Beautiful』などで知られる“ストリーミング強者”ことボーイズバンドDAY6は、9月2日に9thミニアルバム『Band Aid』でカムバックし、チャートを席巻している。

タイトル曲『Melt Down』は公開されるやいなや韓国の主要ストリーミングチャート1位を記録し、“安心して聴けるDAY6”の帰還を知らせた。

(写真=JYPエンターテインメント)DAY6

今年の累計アルバム販売数100万枚を記録し、成長し続けているBOYNEXTDOORも、勢いに乗って来る9月9日に3rdミニアルバム『19.99』をリリースする。

新アルバムでは、10代と20代の境に立つ人々の青春に対する率直な思いと悩みを盛り込んだ。

BOYNEXTDOORは2ndミニアルバム『HOW?』でリリースから1週間にしてハーフミリオンセラーを達成し、1stミニアルバム『WHY..』とともにアメリカのビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」に2作連続でランクインした。

彼らはカムバックの度にファンを増やし、アルバムの販売成績が大きく上昇しているだけに、新アルバムの成績にも注目が集まる。

(写真=KOZエンターテインメント)BOYNEXTDOOR

NCT WISHは9月24日にリリースする1stミニアルバム『Steady』で、“2024年最高の新人”の名を独占する覚悟でいる。去る7月1日にリリースされた2ndシングル『Songbird』以来、2カ月ぶりの超高速カムバックだ。

NCT WISHはNCTのグループで、2月21日に東京ドームでデビューした。韓国と日本を中心にグローバルな活動を展開し、人気を高めている。

(写真=SMエンターテインメント)NCT WISH

5人組として再編成されたFIFTY FIFTYは、9月20日に2ndミニアルバム『LOVE TUNE』で新しいスタートを切る。

グループ結成当初から在籍するキナと、新しい4人のメンバーのシャネル、イェウォン、ハナ、アテナが一緒に活動を行う。

FIFTY FIFTYは昨年、『Cupid』でビルボードの「ホット100」にチャートインし世界中で人気を博したが、所属事務所ATTRAKTと元メンバーの契約を巡る訴訟により、その人気を維持できなかった。

(写真=ATTRAKT)FIFTY FIFTY

また、BIGBANG、BLACKPINK、2NE1などをプロデュースしたTEDDYが首長を務めるTHEBLACKLABELから初のガールズグループがデビューする。

“第2のBLACKPINK”と期待されている彼女たちは、MEOVV(ミヤオ)として9月6日にデビューすることが決まった。TEDDYはYGエンターテインメントの全盛期を率いたプロデューサーであるだけに、MEOVVの音楽も好奇心を掻き立てる。

長い間所属したSMエンターテインメントを離れたEXO・ベクヒョンとSHINee・オンユも、移籍後初めてのアルバムをリリースする。

ベクヒョンは9月6日に4thミニアルバム『Hello, World』でカムバックする。今作はベクヒョンが2021年にリリースした3rdミニアルバム『Bambi』以来、3年6カ月ぶりのアルバムであり、現事務所INB 100を設立した後、初めてリリースするアルバムであるという点で関心が集まっている。

SMエンターテインメントを離れ、GRIFFINエンターテインメントに所属しているオンユも、9月3日に3rdミニアルバム『FLOW』をリリースした。

さらに、カン・ダニエルも1年3カ月ぶりに新しい所属事務所ARAで5thミニアルバム『ACT』を通じてカムバックを予告した。

(写真=INB100)EXO・ベクヒョン

ほかにも、9月6日にはガールズグループTWICEのメンバー、ツウィが活動9年目にして初のソロデビューをする予定だ。

また、ガールズグループKep1erとして活動したマシロとイェソが合流した新人ガールズグループMADEINも9月3日にデビューを果たした。

そして、ガールズグループMAMAMOO・ファサ、ラッパーのイ・ヨンジ、ガールズバンドQWERなど、すでにストリーミングへの強さを見せる女性アーティストたちも9月にカムバックする。

加えて、JYPエンターテインメント所属のボーイズバンドXdinary Hereos(エクスディナリー・ヒーローズ)、ボーイズグループxikers(サイカース)、P1Harmony(ピーワンハーモニー)、VANNER(バナー)などのカムバックも予告され、ストリーミングチャートの競争が非常に激しくなることが予想される。