Æü´Ú°¡¶¦ºÅÂç²ñ¤ÏÃÓÂ¼´²À¤¤¬£¶£µ¤Ç¼ó°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÎëÌÚ¹¸Í´¤¬£²º¹£´°Ì¡¡ÀÐÀîÎË¤Ï£¶£¸¤Ç£¹°ÌÈ¯¿Ê
¢¡ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¶¦Æ±³«ºÅ¡¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥·¥ó¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¤Ø¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Âè£±Æü¡Ê£µÆü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥¯¥é¥Ö£·£²£Ã£Ã¡á£·£²£°£´¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¶¦ºÅÂç²ñ¤ÎÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¤¬´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÓÂ¼´²À¤¡Ê¤È¤â¤è¡¢¥Ç¥£¥é¥¤¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë¤¬£·¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î£¶£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¸·ºÜÍº¡Ê¥ª¥à¡¦¥¸¥§¥¦¥ó¡¢´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£ÎëÌÚ¹¸Í´¡Ê¥í¥Ô¥¢¡Ë¤¬£²ÂÇº¹£´°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀîÎË¡Ê¥«¥·¥ª¡Ë¡¢²ÏËÜÎÏ¡ÊÂçÏÂ¾Ú·ô¡Ë¤Ï£¶£¸¤Ç£¹°Ì¡££²£°£²£²Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÈæ²Å°ìµ®¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï£·£°¤Ç£³£·°Ì¡£Á°½µ¤Î¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Çº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë¤Ï£·£±¤Ç£µ£·°Ì¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤·¤¿¡£ÌÚ²¼ÎÇ²ð¡Ê¥Ï¡¼¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥¹¥³¥¢¤Î²á¾¯¿½¹ð¤Ë¤è¤ê¡¢¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè£²¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¼«¤Î¾å°Ì£¶£µ°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à¡£