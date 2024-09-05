ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡È½éÀï¡ÉÃæ¹ñÂåÉ½Àï¤ÎÀèÈ¯¤òÈ¯É½¡ª¡¡Éüµ¢¤Î°ËÅì½ãÌé¤Ï¥Ù¥ó¥Á¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤é4Áª¼ê¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼³°

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÆüËÜÂåÉ½¤¬ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥°¥ë¡¼¥×CÂè1Àá¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½Àï¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

5Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤òÉñÂæ¤ËºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÀï¤¤¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¼ç¾­¤Î±óÆ£¹Ò¤ä¡¢»°ãø·°¤é¤È¤È¤â¤ËÎëÌÚºÌ±ð¤¬ÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¡¢[3-4-3]¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£

ÂåÉ½Éüµ¢¤Î°ËÅì½ãÌé¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡¢´ú¼êÎç±û¡¢ºÙÃ«¿¿Âç¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤â³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¡ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼

GK

ÎëÌÚºÌ±ð

DF

Ã«¸ý¾´¸ç

ÈÄÁÒÞæ

Ä®ÅÄ¹À¼ù

MF

¼éÅÄ±ÑÀµ

±óÆ£¹Ò

»°ãø·°

Æ²°ÂÎ§

FW

ÆîÌîÂó¼Â

¾åÅÄåºÀ¤

µ×ÊÝ·ú±Ñ

¢¡¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼

GK

ÂçÇ÷·É²ð

Ã«¹¸À¸

DF

¿û¸¶Í³Àª

¹â°æ¹¬Âç

Ãæ»³ÍºÂÀ

MF

Á°ÅÄÂçÁ³

ÃæÂ¼·ÉÅÍ

°ËÅì½ãÌé

³ùÅÄÂçÃÏ

ÅÄÃæÊË

FW

ÀõÌîÂóËá

¾®Àî¹Ò´ð