¡Ö¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥º¤¬2·³¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ¡¡µÙÆüÊÖ¾å¤Î4Æü¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë½õ¸À¤â
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½0¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê5Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡7·îËö¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥ºÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢2·³¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ò¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¤é¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö6ÈÖÍ··â¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÅê¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢4²ó2»à»°ÎÝ¤Ç¤Ï¸¢ÅÄÎ°À®¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÃæ·ø¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£¡Ö1ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÂÇ¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£2ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í··â¼éÈ÷¤Ç¤â2²ó¤Ë·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ÇÊ»»¦¤ò´°À®¡£6²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£»ë»¡¤·¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤ÏÆ°¤¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Ã¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢Æ°¤¤ÎÈÏ°Ï¤â¡Ê¹¤¯¡Ë¸ª¤â¶¯¤¤¤È¸À¤¦¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡Ê°ÂÂÇ¤¬¡Ë1ËÜ½Ð¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤À¤±¤¸¤ã¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¤Þ¤º¼é¤ì¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½Ð¿È¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âç¥ê¡¼¥°ÄÌ»»20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡Ö°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯1·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢°ì»î¹ç¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤òÅÏ¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òµá¤á¤¿¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â°ÕÍßÅª¤À¡£
¡¡3·³¤«¤é2·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿4Æü¤ÏµÙÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ö´ê¤·¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¡ÖµÙÆü¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤ò¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¡ÖÌîµå¤ÏÆñ¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÆñ¤·¤¯¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¶¥Áè¤ÎÀ¤³¦¡£¡ÊÃ¦Íî¤Ï¡Ë³³¤«¤éÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤ËÁá¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÊª»ö¤Ç¤âÉ¬¤º¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÃµ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥É¥ê¡¼¥à¤ò¤Ä¤«¤à¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë