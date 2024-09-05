¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï£±£°ÆüÀþÉÕ¶á¤ËÄã²¼¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï£±£°ÆüÀþÉÕ¶á¤ËÄã²¼¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï°ì»þ£±£°£±¡¥£±£´£³¤Þ¤ÇÄã²¼¡££±£°ÆüÀþ¡Ê£±£°£±¡¥£²£²£´¡Ë¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¤Ï£³Æü¤Ë£±£°£±¡¥£¹£±£·¤Þ¤Ç¾å¾º¤È¡¢£±£°£²¤ÎÂçÂæ¤ä£²£±ÆüÀþ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤Ó¥É¥ë°Â·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÏ¢¤ÎÊÆ¸ÛÍÑ´ØÏ¢»ØÉ¸¤¬¼å´Þ¤ó¤À¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤Î£Î£Ù»Ô¾ì¤Ç£Á£Ä£Ð¸ÛÍÑÅý·×¡¢¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢£É£Ó£ÍÈóÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤¹¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º»ØÉ¸¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¥É¥ëÁê¾ì¤¬Æ°°Õ¤Å¤¯·Á¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á101.17(-0.19¡¡-0.18%)
¡¡¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï°ì»þ£±£°£±¡¥£±£´£³¤Þ¤ÇÄã²¼¡££±£°ÆüÀþ¡Ê£±£°£±¡¥£²£²£´¡Ë¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¤Ï£³Æü¤Ë£±£°£±¡¥£¹£±£·¤Þ¤Ç¾å¾º¤È¡¢£±£°£²¤ÎÂçÂæ¤ä£²£±ÆüÀþ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤Ó¥É¥ë°Â·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÏ¢¤ÎÊÆ¸ÛÍÑ´ØÏ¢»ØÉ¸¤¬¼å´Þ¤ó¤À¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤Î£Î£Ù»Ô¾ì¤Ç£Á£Ä£Ð¸ÛÍÑÅý·×¡¢¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢£É£Ó£ÍÈóÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤¹¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º»ØÉ¸¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¥É¥ëÁê¾ì¤¬Æ°°Õ¤Å¤¯·Á¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á101.17(-0.19¡¡-0.18%)