¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È¥É¥¤¥Ä¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¡ÖBMW¡×¡¡¿åÁÇ¤òÇ³ÎÁ¤È¤·¤¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤ÇÄó·È¶¯²½¤ÈÈ¯É½
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¡ÖBMW¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¿åÁÇ¤òÇ³ÎÁ¤È¤·¤¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÈBMW¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿åÁÇ¤«¤éÅÅµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ëÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢BMW¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÎÌ»º¼Ö¤ò2028Ç¯¤«¤éÀ¸»º¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾¼Ò¤Ç¿åÁÇ¤ÎÀ¸»º¤äÎ®ÄÌ¡¢½¼Å¶¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤â¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤Ï¿åÁÇ¤Î½¼Å¶¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼ÖÊÂ¤ß¤Ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¼¡À¤Âå¼Ö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼ÖÎ¾¤Î²Á³Ê¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÉáµÚ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤¬Äó·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
Ï·¸å,
½»Âð,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ê©ÃÅ,
À¸²Ö,
Ä¹Ìî,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Áòº×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó