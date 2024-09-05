³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¹ñºÝÂç²ñ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ë·èÄê
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬¡¢16Æü¤ËÅìµþ¡¦À»ÆÁµÇ°³¨²è´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¹ñºÝÂç²ñ¡Ø1minute Projection Mapping Competition¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂ¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤¬¸÷¤ë¡ªÀ¤³¦14¥«¹ñ18ÁÈ¤¬±ÇÁüºîÉÊ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò¶¥¤¦
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¶¨²ñ¤Î´ë²è³«ºÅ¤Ç2012Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç12²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï56¤Î¹ñ¤Þ¤¿¤ÏÃÏ°è¤«¤é278ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¡ÖMirror¡§¶À¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë1Ê¬¤«¤é1Ê¬59ÉÃ¤ÎÃ»¤¤±ÇÁüºîÉÊ¤òÀ©ºî¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿14¥ö¹ñ18ÁÈ¤¬À¤³¦°ì¤ò¶¥¤¦¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ç4°ÌÆþ¾Þ¤ÎShigekix¤³¤ÈÈ¾°æ½Å¹¬¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó½÷»Ò6°ÌÆþ¾Þ¤Î¿¹¤Ò¤«¤ë¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂ¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤¬¸÷¤ë¡ªÀ¤³¦14¥«¹ñ18ÁÈ¤¬±ÇÁüºîÉÊ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ò¶¥¤¦
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¶¨²ñ¤Î´ë²è³«ºÅ¤Ç2012Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç12²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï56¤Î¹ñ¤Þ¤¿¤ÏÃÏ°è¤«¤é278ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¡ÖMirror¡§¶À¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë1Ê¬¤«¤é1Ê¬59ÉÃ¤ÎÃ»¤¤±ÇÁüºîÉÊ¤òÀ©ºî¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿14¥ö¹ñ18ÁÈ¤¬À¤³¦°ì¤ò¶¥¤¦¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ç4°ÌÆþ¾Þ¤ÎShigekix¤³¤ÈÈ¾°æ½Å¹¬¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó½÷»Ò6°ÌÆþ¾Þ¤Î¿¹¤Ò¤«¤ë¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£