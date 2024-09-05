ÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹¡¢6¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤òÈ¯É½ ÅÞÆâ¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼½Ð¤ë¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¡×¤Ï¡Ö¿Ê¤á¤Æ¤¤¿À¯ºö¤ÈÌ·½â¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¦ÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹¤¬5Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÇÀ¯ºöÈ¯É½¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Á°Æü4Æü¡¢Àµ¼°¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÂ«¤Í¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£¤³¤ì¤¬»ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹¿·À¯¸¢¤Î»Ñ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Ï12Æü¤Ë¸ø¼¨¡¢27Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û6¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÌÐÌÚÉÒ½¼»á
¡¡ËÁÆ¬¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¡Ê»ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ËÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤òÂ«¤Í¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£¤³¤ì¤¬»ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹¿·À¯¸¢¤Î»Ñ¤À¡£»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¡¢²ÝÂê²ò·èÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ù¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢¤½¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ç·ë²Ì¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢6¤Ä¤ÎÀ¯ºö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤¬·Ç¤²¤¿À¯ºö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ê1¡Ë·ÐºÑ¤ÎºÆÀ¸¤È¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¡×¤ÎÀ¯ºö¤Î¿ä¿Ê¡¢¡Ê2¡Ë¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ÎºÆ²þÂ¤¤ÈÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤ÎÀ§Àµ¡×¡¢¡Ê3¡Ë¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤È½÷À¡¢¼ã¼Ô¤Ï¤¸¤áÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤Î³èÌö¿ä¿Ê¡¢¡Ê4¡Ë»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾ÊÄ£ºÆÊÔ¡¢¡Ê5¡Ë³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡§¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¡¢Â¸ºß´¶¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¤Ø¡¢¡Ê6¡Ë´õË¾¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¹ñ¤Å¤¯¤ê¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÐÇÏ²ñ¸«¤ÎºÝ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³µÍ×¤À¤±²þ¤á¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤òÁáµÞ¤ËºöÄê¡¦¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Êµ¤²óÉü¤ÎÎ®¤ì¤ò¤è¤ê³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Îºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÉ±ÒÁýÀÇ¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÄÉ²ÃÉéÃ´¤½¤ì¤¾¤ì1Ãû±ß¤ÏÄä»ß¤ò¤·¡¢¿·¤¿¤Êºâ¸»³ÎÊÝºö¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ºö¤Ï·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢ºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê¹©É×¤ò¤¹¤ë¡£ÆüËÜ·ÐºÑºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿3¤Ä¤Î½ÅÅÀÀ¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¡¢Ì¾ÌÜÀ®Ä¹Î¨¤ò¤Þ¤º2¡óÂæÈ¾¤Ð¡¢2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¥×¥é¥¹¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤¬Àë¸À¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤â¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤®¡¢Â¾¤ÎÁíºÛÁª¸õÊä¤é¤«¤é¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿À¯ºö¤È»ä¤¬¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÌ·½â¤Ï¤Ê¤¤¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯9¥«·îÁ°¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËËÉ±ÒÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²áµî5Ç¯´Ö¤Ï27Ãû±ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢43Ãû±ßÁý²Ã¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ºâ¸»¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢È¿ÂÐ¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏºÐ½Ðºï¸º¤ò¿Ê¤á¡¢¤½¤ì¤«¤éÀÇ³°¼ýÆþ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢»Ä¤Ã¤¿4Ê¬¤Î1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁýÀÇ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÁýÀÇ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤«¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤«¤é¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ë»ä¤ÏÌÀ³Î¤Ëº£ÀÇ¼ý¤¬¾å¿¶¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤«¤é¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁýÀÇ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å1Ç¯9¥«·î¤¬·Ð¤Á¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤Ï¤µ¤é¤Ë²þÁ±¤ò¤·¡¢ÀÇ¼ý¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹ÎÏ¡¢À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀÇ¼ý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£À¸»ºÀ¤¬1¡ó¾å¤¬¤ì¤Ð¼Â¼ÁGDP¤â1¡óÀ®Ä¹¤·¡¢1.4Ãû±ß¤ÎÀÇ¼ý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£2¡ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2.8Ãû±ß¡£ÀÇ³°¼ýÆþ¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡À¯ºö¤ÎÀâÌÀ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ïº£¡¢Æâ³°¤Îº¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤òÂ«¤Í¡¢¤½¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹ñÌ±1¿Í1¿Í¡¢Á´¹ñ¤Î³ÆÃÏÊý¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤äÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡¢Ã¯¤â¤¬¼«¿®¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¾Íè¤Ø¤Î´õË¾¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë