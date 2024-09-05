¿®½£¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤òÏÂÍÎÃæ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
2024Ç¯9·î2Æü¤«¤é11·î1Æü¤Þ¤Ç¡¢¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶1-9-1¡Ë28³¬ ¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥»¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¤ÆÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¡¦¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Á¿®½£¤Î½©¥°¥ë¥á¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Ï5¼ïÎà¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡ª
¿®½£¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤òÏÂÍÎÃæÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë¤Ï¿®½£¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖÄ¹Ìî¸©»ºÊÆÆÚ¤Î¥í¡¼¥¹¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È ¹õ¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¥½¡¼¥¹¡×¤ä¡Ö¿®½£Âç²¦¥¤¥ï¥Ê¤Î¥ß¥¥å¥¤ È¬¥ö³Ù¥Á¥ç¥ê¥½¡¼¤È·ª¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢5¼ïÎà¤«¤é1ÉÊÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¿®½£¤½¤Ð¤äÌ¾Êª¤Î¤ª¤ä¤¡¢µíÆý¥Ñ¥ó¤â³Ú¤·¤á¡¢¿®½£¥°¥ë¥á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ä·ª¤Ê¤Éº£¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡»þ´Ö¤Ï12»þ¤«¤é13»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï6500±ß¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£