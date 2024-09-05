¡Ú¥«¥Ä¤á¤·¡Û¥á¥Ë¥å¡¼£±£°£°¼ïÎà°Ê¾å¡ª ÄêÈÖ¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÃÏ¸µ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÀäÉÊ¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¡¡ÅìÂçºå¡¦¤ª¹¥¤ß¾Æ Å´ÈÄ¾Æ¡Ö¤è¤·¤Ò¤í¡×
¡¡¶áÅ´¡ÖÉÛ»Ü±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ£±Ê¬¡¢¹â²Í²¼¤Î°û¿©Å¹³¹¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡¢ÁÏ¶È£·£¶Ç¯¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¡¦Å´ÈÄ¾Æ¡Ö¤è¤·¤Ò¤í¡×¡££±£±»þ¤Î³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é£³£°Ç¯°Ê¾åÄÌ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Û¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£¡¡¸½ºß¤Î£³ÂåÌÜÅ¹¼ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤¿À¨ÏÓ¤Ç¡¢¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ¤¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¤ª¹¥¤ß¾Æ¤°Ê³°¤Ë¤â¥é¥à¼ò¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Ù¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï£±£°£°¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÅ¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¿ßË¼¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦Â©»Ò£²¿Í¤È¡¢¥Û¡¼¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊì¿Æ¡£ÍÄ¾¯´ü¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á¤´¤·¤¿Ä¹ÃË¤Ï¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼¡Ê°ä»º¡Ë¤¢¤ëÅ¹¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢Å¹¤Ø¤Î°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤ÈÀ¤³¦¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¤ÎÅ´ÈÄ¾ÆÅ¹¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡Ê2024Ç¯9·î5ÆüÊüÁ÷¡¡MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×Æâ¡Ø¥«¥Ä¤á¤·¡Ù¤è¤ê¡Ë