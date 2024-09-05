¡Öµ¤³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¤§¡×Åì»³µªÇ·»á¡¢É×ÉØ¤ÇLA¡ÖÂçÃ«´ÑÀï¡×¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡ª¡¡¹â¤Þ¤ë·ÝÇ½³¦Éüµ¢ÂÔË¾ÏÀ
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬¡¢°ì±þ¤Î·èÃå¤ò¸«¤»¤¿¡£9·î3Æü¡¢Èï³²¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÌäÂêÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡Ù¤¬¡¢¡Ö9·î7Æü¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£Ìó1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬À²Ã³²¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎµßºÑ¤ÈÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ñ¤È¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¿ÂçÉôÊ¬¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤¿¡×¤³¤È¤ò²ò»¶¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÁë¸ý¤ËÈï³²¤ò¿½¹ð¤·¤¿¿Í¤Ï996¿Í¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï497¿Í¤¬Êä½þÆâÍÆ¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ØÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡Ù¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Êä½þÌäÂê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¡¢Êä½þÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëSMILE¡ÝUP¡¥¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡¢Åì»³µªÇ·»á¡£·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤ÈÄ¾¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¿´Ï«¤ÏÁêÅö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¤ä¤»¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£¡ØÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡Ù²ò»¶È¯É½¤«¤é2Æü¸å¤Î9·î5Æü¡¢Åì»³»á¤Î»Ñ¤ÏºÊ¡¦ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢ÂçÃ«¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹³®Àû»î¹ç¤Î2»î¹ç¤á¡¢°áÎà¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÂçÃ«¤¬½é²óÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥ÁÏÆ¤Î¥·¡¼¥È¤Ë¡¢¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¹õ¤¤¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤ÎÅì»³»á¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿ÌÚÂ¼¤Î»Ñ¤¬¡£Ãæ·Ñ¤¹¤ëNHK¡¦BS¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢X¤ÏÂçÁû¤®¤Ë¡£
¡Ô¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ë Åì»³µªÇ·¤µ¤ó¤ÈÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó ¥Ù¥Ã¥Ä¤È¶¦¤Ë¡£ ¤¤¤¤½ê¤Ç´Ñ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡Õ
¡ÔÂçÃ«¤µ¤ó¸«¤¿¤¤¤±¤É Åì»³¡¡ÌÚÂ¼É×ºÊ¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¤è¤Í¡Õ
¡Ô¥Ò¥¬¥·¤¯¤ó ¤ª´é¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿ ÂçÃ«¤¯¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤¿¤«¤·¤é Åì»³µªÇ·¡¢ÌÚÂ¼²ÂÇµÉ×ºÊ¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÉ×ÉØÎ¹¹Ô¡É¤ÎÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åì»³»á¤Î¡È¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¡ÉÍÍ»Ò¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¼ÂºÝ¡¢X¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÅì»³¤µ¤ó¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿ µ¤³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¤§¡Õ
¡Ô¾¯¤·¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢ÎÞÁ£Êø²õŽËŽ¶ŽÞŽ¼Ž°¡Õ
¡ÖÅì»³¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ÒÄ¹¶È¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ÇÈà¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ø·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¼ÒÄ¹½¢Ç¤Åö½é¤«¤éÂ¿¤¯¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡Ù¤¬²ò»¶¤·¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÅÏÊÆ¤Ë¡¢Åì»³¤µ¤ó¤Î¡È¿´¤ÎÍ¾Íµ¡É¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡Ù¤È¡¢´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þÌäÂê¤â¡¢1Ç¯±Û¤·¤Ç°ìÄê¤Î²ò·è¤Î¥á¥É¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÀ¸´ÑÀï¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤È¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡ÈÂ©È´¤¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£