´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¡¡ÆüËÜ¤«¤éÉâÅç´ÝÌ¾Êí¤Î°ìÉô¤ò¼õÎÎ¡á»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ø
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡ÛÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè½ª·ëÄ¾¸å¤Ëµ¢¶¿¤¹¤ë´Ú¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤é¿ôÀé¿Í¤ò¾è¤»¤ÆÀÄ¿¹¸©¤ò½Ð¹Ò¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÍ¢Á÷Á¥¡ÖÉâÅç´Ý¡×¤¬µþÅÔÉÜ¤ÎÉñÄá¹Á¤ÇÇúÈ¯¡¦ÄÀË×¤·¤¿»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¡ÖÉÔÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¤¤¿¾èÁ¥¼Ô¤ÎÌ¾Êí¤Î°ìÉô¤ò´Ú¹ñ¤ØÄó¶¡¤·¤¿¡£´Ú¹ñ³°¸òÉô¤¬£µÆü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡³°¸òÉô¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜÂ¦¤«¤é¾èÁ¥¼ÔÌ¾Êí¤Î°ìÉô¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï³ÎÊÝ¤·¤¿£·£µ·ï¤Î»ñÎÁ¤Î¤¦¤Á¡¢ÆâÉôÄ´ºº¤ò½ª¤¨¤¿£±£¹·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºßÆü´Ú¹ñÂç»È´Û¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¤Þ¤À³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÉô¾èÁ¥¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡³°¸òÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÏÂ¾¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆâÉôÄ´ºº¤¬´°Î»¤·¼¡Âè¡¢´Ú¹ñÂ¦¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉâÅç´Ý¤Ï£±£¹£´£µÇ¯£¸·î£²£²Æü¤ËÀÄ¿¹¸©¤ÎÂçÌ«¹Á¤ò½Ð¹Ò¤·¡¢£²Æü¸å¤Î£²£´Æü¤ËµþÅÔ¤ÎÉñÄá¹Á¤ÇÇúÈ¯¤·ÄÀË×¤·¤¿¡£¾èÁ¥¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¶¯À©Ï«Æ¯¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡¡
¡¡ÆüËÜ¤ÏÉâÅç´Ý¤¬³¤Äì¤Îµ¡Íë¤ËÀÜ¿¨¤·¤ÆÇúÈ¯¤·¡¢¾èÁ¥¼ÔÌó£³£·£°£°¿Í¤Î¤¦¤Á£µ£²£´¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢°äÂ²¤é¤ÏÆüËÜ¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÁ¥¤òÇúÇË¤·¡¢¾èÁ¥¼Ô£·£µ£°£°¡Á£¸£°£°£°¿Í¤Î¤¦¤Á£³£°£°£°¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é¿ôÇ¯´ÖÁ¥ÂÎ¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤º¡¢°äÂÎ¤ò²ó¼ý¤»¤ºµ¿ÏÇ¤ò´Þ¤Þ¤é¤»¤¿¡£¸½ºß¤â»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡³°¸òÉô¤ÏÆüËÜ¤Î»ñÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤äÈï³²¼Ô¤Îµ¬ÌÏ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£²ó³ÎÊÝ¤·¤¿»ñÎÁ¤òÈï³²¼ÔµßºÑ¤ËÌòÎ©¤Æ¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉâÅç´Ý»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¡¢»ñÎÁÉÔÂ¤¬ÍýÍ³¤ÇÀ¯ÉÜ¤Î¶¯À©Ï«Æ¯Èï³²¼Ô¤Ø¤Î¸«Éñ¶â¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³°¸òÉô¤Ï¡ÖÌ¾Êí¤Ë¤Ïµ¾À·¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Â¿¿ô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¹ñÆâË¡Îá¤Ë¤è¤ê¾ðÊó¤ò±ÜÍ÷¤Þ¤¿¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¿Í¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ä°äÂ²¤Î¸ø³«Í×µá¤ËÂÐ¤·¡¢¾èÁ¥¼ÔÌ¾Êí¤¬ÉâÅç´Ý¤ÎÄÀË×¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ÎË¬´Ú¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤Æ»ñÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î´ÚÆü´Ø·¸²þÁ±¤ÎÎ®¤ì¤ÎÀ®²Ì¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬»ñÎÁ¤ò»ö¼Â¾å±£ÊÃ¡Ê¤¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡³°¸òÉô¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜÂ¦¤«¤é¾èÁ¥¼ÔÌ¾Êí¤Î°ìÉô¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï³ÎÊÝ¤·¤¿£·£µ·ï¤Î»ñÎÁ¤Î¤¦¤Á¡¢ÆâÉôÄ´ºº¤ò½ª¤¨¤¿£±£¹·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºßÆü´Ú¹ñÂç»È´Û¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¤Þ¤À³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÉô¾èÁ¥¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÉâÅç´Ý¤Ï£±£¹£´£µÇ¯£¸·î£²£²Æü¤ËÀÄ¿¹¸©¤ÎÂçÌ«¹Á¤ò½Ð¹Ò¤·¡¢£²Æü¸å¤Î£²£´Æü¤ËµþÅÔ¤ÎÉñÄá¹Á¤ÇÇúÈ¯¤·ÄÀË×¤·¤¿¡£¾èÁ¥¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¶¯À©Ï«Æ¯¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡¡
¡¡ÆüËÜ¤ÏÉâÅç´Ý¤¬³¤Äì¤Îµ¡Íë¤ËÀÜ¿¨¤·¤ÆÇúÈ¯¤·¡¢¾èÁ¥¼ÔÌó£³£·£°£°¿Í¤Î¤¦¤Á£µ£²£´¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢°äÂ²¤é¤ÏÆüËÜ¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÁ¥¤òÇúÇË¤·¡¢¾èÁ¥¼Ô£·£µ£°£°¡Á£¸£°£°£°¿Í¤Î¤¦¤Á£³£°£°£°¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é¿ôÇ¯´ÖÁ¥ÂÎ¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤º¡¢°äÂÎ¤ò²ó¼ý¤»¤ºµ¿ÏÇ¤ò´Þ¤Þ¤é¤»¤¿¡£¸½ºß¤â»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡³°¸òÉô¤ÏÆüËÜ¤Î»ñÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤äÈï³²¼Ô¤Îµ¬ÌÏ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£²ó³ÎÊÝ¤·¤¿»ñÎÁ¤òÈï³²¼ÔµßºÑ¤ËÌòÎ©¤Æ¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉâÅç´Ý»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¡¢»ñÎÁÉÔÂ¤¬ÍýÍ³¤ÇÀ¯ÉÜ¤Î¶¯À©Ï«Æ¯Èï³²¼Ô¤Ø¤Î¸«Éñ¶â¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³°¸òÉô¤Ï¡ÖÌ¾Êí¤Ë¤Ïµ¾À·¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Â¿¿ô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¹ñÆâË¡Îá¤Ë¤è¤ê¾ðÊó¤ò±ÜÍ÷¤Þ¤¿¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¿Í¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ä°äÂ²¤Î¸ø³«Í×µá¤ËÂÐ¤·¡¢¾èÁ¥¼ÔÌ¾Êí¤¬ÉâÅç´Ý¤ÎÄÀË×¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ÎË¬´Ú¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤Æ»ñÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î´ÚÆü´Ø·¸²þÁ±¤ÎÎ®¤ì¤ÎÀ®²Ì¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬»ñÎÁ¤ò»ö¼Â¾å±£ÊÃ¡Ê¤¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß