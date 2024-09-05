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by Morton Lin
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https://stratechery.com/2024/intel-honesty/
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Intel Exploring Options, Including Splitting Businesses, to Cope With Slump - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-30/intel-is-said-to-explore-options-to-cope-with-historic-slump
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Biden-Harris' Dream of US Chip Renaissance in Doubt as Intel Struggles - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-04/intel-s-money-woes-throw-biden-team-s-chip-strategy-into-turmoil
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Intel manufacturing business will see 'meaningful' revenue in 2027, CFO says | Reuters
https://www.reuters.com/technology/intel-manufacturing-business-will-see-meaningful-revenue-2027-cfo-says-2024-09-04/