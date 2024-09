¡Ö³¨ËÜ¤Î¤è¤ß¤­¤«¤»¡×¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¡ª ¥³¡¼¥×¶¦ºÑÏ¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤è¤ß¤­¤«¤»³¨ËÜÂç¾Þ¡×

コープ共済連は、日本生協連やコープさっぽろ、日販、絵本ナビと共に「みんなのよみきかせ絵本大賞」を開催します。

コープ共済連「みんなのよみきかせ絵本大賞」

・園児さんと先生でえらぶ!よみきかせ絵本部門

対象作品 :未就学児童向けの絵本

新刊絵本(2022年4月〜2024年3月出版)

エントリー対象者:全国の保育施設(保育園・幼稚園・こども園など)

選考方法 :エントリー園各1票投票により、その投票数にて大賞を決定。

・絵本大好きさんがえらぶ!よみきかせ絵本部門

対象作品 :未就学児童向けの絵本

出版・販売された絵本

(絶版含む。但し現在現物があり確認できる絵本)

エントリー対象者:絵本のよみきかせが大好きな方

選考方法 :エントリー上位10作品を投票により、投票数にて大賞を決定。

<表彰式>

2025年10月1日 東京にて実施

本大賞に参加する保育施設を募集します。

本大賞は、「絵本のよみきかせが好きな人が、今一番よみきかせしたい絵本を選ぶ」をコンセプトに、これからの未来を担う子どもたちのために絵本を選出、表彰するというものです。

よみきかせに最高な絵本を、みんなでえらぶことで「絵本のよみきかせ」のすばらしさを伝えます。

「園児さんと先生でえらぶ!よみきかせ絵本部門」「絵本大好きさんがえらぶ!よみきかせ絵本部門」の2部門に分けてそれぞれ大賞を1冊ずつ選出します。

この大賞の一番の特徴として「園児さんと先生でえらぶ!よみきかせ絵本部門」があります。

応募された全国の保育園・幼稚園・こども園などの保育施設へ絵本20冊を送ります。

実際に「よみきかせ」を行い、その中から1冊を投票して下さい。

投票数が最も多かった絵本を大賞として表します。

来年2025年10月に表彰式、11月〜12月には全道の幼稚園・保育園・トドックステーション※・書店で受賞絵本の「よみきかせイベント」を行う予定です。

※トドックステーションとは北海道を拠点とするコープさっぽろにて、お店や宅配の配送センター内にある地域のコミュニティースペースです。

「みんなのよみきかせ絵本大賞」を通じて、「絵本のよみきかせ」のすばらしさを伝えます。

■「園児さんと先生でえらぶ!よみきかせ絵本部門」選考の流れ

申込フォーム: https://x.gd/89s9B

■「絵本大好きさんがえらぶ!よみきかせ絵本部門」選考の流れ

