Ç»½Ì¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥óWPC¤¬ÌµÎÁ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ªF&W¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¡×¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÄù·ë

F&Wを展開するディファレンは、ジュビロ磐田を運営するジュビロとのスポンサーシップ契約を2024年9月1日付で締結しました。

F&Wを展開するディファレンは、ジュビロ磐田を運営するジュビロとのスポンサーシップ契約を2024年9月1日付で締結。

また、スポンサーシップ契約締結を記念し、期間中にF&Wの公式オンラインショップにて、Gシリーズの濃縮ホエイプロテインWPC 750g(チョコレート味もしくは抹茶味)を1個購入すると、もう一方のフレーバーのGシリーズ濃縮ホエイプロテインWPC 750gが無料で付いてくるキャンペーンを開催します。(キャンペーン開催期間:2024年9月5日〜2024年9月30日23:59分注文確定分迄)

■ジュビロ磐田とのスポンサーシップ契約記念キャンペーンの詳細説明

今回のスポンサーシップ契約を記念し、F&W公式サイトでGシリーズの濃縮ホエイプロテインWPC 750gの抹茶味もしくはチョコレート味をカートに入れた後、Gシリーズの濃縮ホエイプロテインWPC 750gのチョコレート味をカートに入れると0円表記となります。

そのまま決済処理をすると、Buy 1 Get 1 Free(1個買うともう1個無料)キャンペーン適用となります。

必ず異なるフレーバーをカートに入れて下さい。

