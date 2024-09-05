¡ÚÆÈ¼«¡Û¡ÈËâ¤Î¸òº¹ÅÀ¡É¤ÇÍ¹ÊØÇÛÃ£°÷¤È¿®¹æÌµ»ë¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡Ä2¡Á3¥«·î¤Ë1ÅÙ¤Ï»ö¸Î¡¡È´¤±Æ»¤Ç¿®¹æÌµ»ë²£¹Ô
°¦ÃÎ¡¦Ë¶¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Í¹ÊØÇÛÃ£°÷¤¬¾è¤ë¥Ð¥¤¥¯¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡ÈËâ¤Î¸òº¹ÅÀ¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ÖÂ¦¤Î¿®¹æ¤ÏÀÖ¡£
¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢Í¹ÊØÇÛÃ£°÷¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤â¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯¤òµ¯¤¾å¤¬¤é¤»¤ë¤È¡¢Í¹ÊØÇÛÃ£°÷¤¬Â¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À°¹ü±¡¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¡Ø¤ª¤±¤¬¤ÎÊý¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤È¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦¾ì¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë»ö¸Î¸½¾ì¤Ï¡¢¡ÈËâ¤Î¸òº¹ÅÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À°¹ü±¡¤ÎÃËÀ¡§
ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡ÈËâ¤Î¸òº¹ÅÀ¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡£2¡¢3¥«·î¤Ë1²ó¤ÏÉ¬¤º¡¢Âç¾®´Þ¤á¤Æ²¿¤«¤·¤é¡Ê»ö¸Î¤¬¡Ë¤¢¤ë¤«¤Ê¡£
ÃËÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ÎÆ»Ï©¤¬È´¤±Æ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸òº¹ÅÀ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢´´ÀþÆ»Ï©¤Î¹ñÆ»1¹æÀþ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø¤ÎÈ´¤±Æ»¤È¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¸½¾ì¼þÊÕ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼Ö¤¬Áö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À°¹ü±¡¤ÎÃËÀ¡§
Èó¾ï¤ËÀè¤òµÞ¤°Êý¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¿®¹æÌµ»ë¤¹¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿²«¿§¤ÇÄÌ¹Ô¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿40Âå¤ÎÍ¹ÊØÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ¤Ï1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÎÂÇËÐ¡£
·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï40Âå¤Î½÷À¤Ç¡¢¿®¹æÌµ»ë¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£