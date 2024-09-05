¥Þ¥Ä¥À¿··¿¡Ö¡È¥¹¥´¤¤¡É¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¼Â¼Ö¸ø³«¡ª ¹ñÆâ½é¤Î¡Ö¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¡ß2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¡×ÅëºÜ¡ª »ÔÈÎ²½Í½Äê¤Î¿··¿¡ÖRS C¡×¶áµ¦°ÊÀ¾¤Ç½éÅ¸¼¨
¹âÀÇ½²½¤·¤¿¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¥Þ¥Ä¥À3¡×¤È¤Ï
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¹Åç¤Ï¡¢¡ÖMAZDA SPIRIT RACING ¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡×¤Î¼Â¼ÖÅ¸¼¨¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤Î¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2024¡×¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Ä¥À¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥° RS¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ê°Ê²¼¡¢RS¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¤È¡Ö¥Þ¥Ä¥À ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥° 3¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ê°Ê²¼¡¢3¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¤Î2Âæ¡£Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£ÃÏ°è¤Ç¤Ï½é¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡RS¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÖMAZDA SPIRIT RACING¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè1ÃÆ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯Ãæ¤Î¼ÖÎ¾¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥¹¥´¤¤¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡2024Ç¯1·î¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³¹Ãæ¤«¤é¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯Áö¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Â®¤µ¤È¼Á´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥ì¡¼¥¹³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿Â²ó¤ê¤ä¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Î¿Ê²½¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æâ³°Áõ¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤â¼ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î3¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢5¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥À3 ¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ò¸µ¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À3¤Î¤â¤Ä¾å¼Á¤µ¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Â²ó¤ê¤ä¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆâ³°Áõ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼·Á¾õ¤È¤·¡¢¶õÎÏÀÇ½¤ÎÄÉµá¤È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2024²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤ËÀßÄê¤¬¤Ê¤¤2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤è¤êÂçÉý¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡RS¥³¥ó¥»¥×¥È¤È3¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Õ¥£¥Ë¹ÅçÀ¾É÷¿·ÅÔÅ¹¡Ê¹Åç»Ô°Âº´Æî¶è¡Ë¤Ç2024Ç¯8·î29Æü¤«¤é9·î9Æü¤Þ¤ÇÆÃÊÌÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£