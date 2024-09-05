¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×½Ð±é¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆó¿À¸÷¤µ¤ó»àË´¡¡µ¢ÂðÅÓÃæ¤Ë¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î
¡¡5Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶èËÜËÒÄ®1¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÇÐÍ¥¤ÎÆó¿À¸÷¤µ¤ó¡Ê33¡Ë±¿Å¾¤Î¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢¼Ö»ß¤á¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£Æó¿À¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¾åÈ¾¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢Ìó1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤¿¡£
¡Ú2024Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¡ÛÄ»»³ÌÀ¤µ¤ó¡¢½ìÂÀÏº¤µ¤ó
¡¡»³¼ê½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÃæ±ûÀþ¤Î¤Ê¤¤´Ë¤ä¤«¤Ê±¦¥«¡¼¥Ö¡£250Õ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿¸å¤Ë¼Ö»ß¤á¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£Æó¿À¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢ÂðÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æó¿À¤µ¤ó¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤ÇÂ¿¿ô¤Î½Ð±éºî¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¤Ç¤Ïµ×ºä¸¼¿ðÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ú³ÁºêÀ¿¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³ùÁÒ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¶âÂ°²Ã¹©,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
½»Âð,
ÂçÁ¥,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ï·¸å,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
²ð¸î