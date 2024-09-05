É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¿·¾Ú¸À¡ÖÃÎ»ö¤¬¹ðÈ¯¼Ô¤µ¤¬¤·¤Î»Ø¼¨½Ð¤·¤¿¡×¸©´´Éô¿¦°÷¤¬¾Ú¸À¡¡Ê¼¸Ë¡¦ºØÆ£¸©ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ
Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¸©¤Î´´Éô¿¦°÷¤¬¡¢¡ÖÃÎ»ö¤¬¹ðÈ¯¼Ô¤µ¤¬¤·¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤¤ç¤¦¡¢7²óÌÜ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ðÈ¯¼Ô¤µ¤¬¤·¤ÏÃ¯¤Î»Ø¼¨¤Ç¤Ê¤¼¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤¬¼ç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
JNN¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸©¤Î¸µ´´Éô¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëOB¤ò¼èºà¡£¸µ´´Éô¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿USB¤Þ¤Çº¬¤³¤½¤®»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶¯°ú¤ÊÆâÉôÄ´ºº¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©OB
¡Ö¿Í»ö²Ý¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²ó¼ý¤â¡ØÆ±°Õ¤Î¾å¤Ç¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸µ´´Éô¤Ï¡ØÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¹Ô¤ï¤ì¤¿¾Ú¿Í¿ÒÌä¡£¸ø±×ÄÌÊóÀ©ÅÙ¤ÎÀìÌç²È¤¬¡¢¸©¤Ë¤è¤ëÆâÉôÄ´ºº¤¬¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÃÒÂç³Ø¡¡±ü»³½Ó¹¨ ¶µ¼ø
¡ÖºÇ½é¤¬ÄÌÊó¼Ô¤µ¤¬¤·¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤ä¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ´¤Æµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×
°ìÊý¡¢¸©¤ÎÆâÉôÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤Ë¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÊÛ¸î»Î¤Ï¡£
¸©¤ÎÆâÉôÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¡¡Æ£¸¶Àµ¹ ÊÛ¸î»Î
¡Ö¡Ê¸µ´´Éô¤Î3·î¤Î¹ðÈ¯¤Ï¡Ëµï¼ò²°¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿¿¼ÂÀ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Çµ¿Ìä¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¿¿¼ÂÁêÅöÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¨²ü»öÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¤·¤Æ¤âÅ¬Ë¡¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¸©¤Î¿Í»ö²Ý¤«¤é¡¢¡Ö¸ø±×ÄÌÊó°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë½èÊ¬¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ë¡Åª¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¸¶Àµ¹ ÊÛ¸î»Î
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡×
°Ñ°÷
¡Ö¤¤¤Ä¡¢Ã¯¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×
Æ£¸¶Àµ¹ ÊÛ¸î»Î
¡Ö¤½¤³¤Ïµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀ³Î¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ÄÃ¯¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸©¤Î¿¦°÷¤Ø¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤Ï¡¢¿Í»ö²Ý¤ÎÃæ¤ËÅö½é¡¢¡Ö¸ø±×ÄÌÊó°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Ä¤Ù¤¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬½èÊ¬¤òµÞ¤¬¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´´Éô¿¦°÷¤«¤é¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î¡Ö¹ðÈ¯¼Ô¤µ¤¬¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¾Ú¸À¤¬¡£
°Ñ°÷
¡Ö¤½¤Î¶¨µÄ¤Ç¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤ÎºîÀ®¼Ô¤ò¤µ¤¬¤½¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¸¶ÅÄ»º¶ÈÏ«Æ¯ÉôÄ¹
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
°Ñ°÷
¡ÖÃ¯¤«¤é¤Î»Ø¼¨¡©¡×
¸¶ÅÄ»º¶ÈÏ«Æ¯ÉôÄ¹
¡ÖÃÎ»ö¤«¤é¡£ÃÎ»ö¤«¤é¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ë¶É¡¢¤½¤ÎÁ´ÂÎ¤Î¡Ä¡×
°Ñ°÷
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÎ»ö¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
¸¶ÅÄ»º¶ÈÏ«Æ¯ÉôÄ¹
¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Ì¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤ç¤¦¤â¸©¤ÎÂÐ±þ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë½¾Íè¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¤ÏºØÆ£ÃÎ»öËÜ¿Í¤ÈÊÒ»³¸µÉûÃÎ»ö¤¬¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Þ¤¹¡£