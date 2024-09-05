Á°¿ÍÌ¤Åþ¡Ö45-45¡×¤Þ¤Ç¤¢¤È1ËÜ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇÂçµÏ¿¤Ï»ý¤Á±Û¤·
¡¡Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö45ËÜÎÝÂÇ¡¢45ÅðÎÝ¡×Ã£À®¤Ë¤¢¤È1ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£5Æü¤ÎÂÇÀÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î100ÂÇÅÀ¤Ë¤¢¤È1¤Ä¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¸ÅÁã¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡¢1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥É¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤¹¡£Â³¤¯Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢ÊÑ²½µå¤ò¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢Æâ³Ñ¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡£¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥µ¡¼¥É¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡5Æü¤ÎÂçÃ«¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÂçµÏ¿¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë