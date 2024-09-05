¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÁÒÌî¿®¼¡¥³¡¼¥Á¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¾õÂÖ°¤¯¤Æ¤â8²óÌµ¼ºÅÀ¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÁ°ÅÄÍª¸à¤ò¹âÉ¾²Á¡¡1·³¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡©
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½0¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê5Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¢Á°ÅÄÍª¸à¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î8²ó¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î112µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï1·³¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¢ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÅê¼ê¡Ë¤â»ë»¡¡£ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Á°²ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¾õÂÖ¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¤¯¤Æ¤³¤Î·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¡£¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Æ¤³¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î1·³¾º³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1·³¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á°ÅÄÍª¸à¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤ËÉ¾²Á¤¹¤ì¤ÐÅöÁ³¡¢1·³¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤â¡ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£