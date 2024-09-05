¡Ú¡Ö¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡×Âè10ÏÃ¡Û¸ÍÄÍ½ãµ®¡È²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥¹¥È¡É¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¡Ö¼¡¤ÏÃ¯¤À¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¥ï¥±¡ª
¡¡¾®ÃÓ±É»Ò¤ÈÃçÌîÂÀ²ì¤¬W¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè10ÏÃ¤¬9·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï5.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¿·¼ï¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ö¥ë¥ß¥Ê¡×¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÆ¯¤¯¥Û¥¹¥È¤ÎÈÄ³ÀÎ¿²ð¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¡£Æþ¹ñ¿³ºº¤Î¾ì¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ë¥ß¥Ê¤Ï¡¢ECMO¡ÊÂÎ³°¼°Ëì·¿¿Í¹©ÇÙ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ç®¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ5Æü°Ê¾åÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ðÎã¤¬¤Ê¤¤¡¢´í¸±¤Ê´¶À÷¾É¡£ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢²ñÏÃ¤âÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿ÈÄ³À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë°²½¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ë¥ß¥Ê¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤È¸Æ¾Î¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆîÉñ¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤¿¤Á¤¬³èÆ°¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡ÖNot¡¡Alone¡×¤ÏÈóÆñ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¾¡¤É¤°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸¦½¤°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥è¥¦¥³¡¦¥Ë¥·¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê¾®ÃÓ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤¿º¢¡¢2½µ´Ö¤ÎµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¡ÖÀ»¤Þ¤´¤³¤íÉÂ±¡¡×¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ë¥ß¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢±¡Æâ¤Î²þÂ¤¤È´¶À÷Í½ËÉ¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¹ìÂÀ°ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¸ÍÄÍ¤¬½Ð±é¡£¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤«¤é¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¸ÍÄÍ¤Ç9¿ÍÌÜ¡£¥É¥é¥ÞËÁÆ¬¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÍÄÍ¤ËSNS¾å¤Ï¡ÖÁáÂ®¡¢¸ÍÄÍ¤¯¤ó¡×¡Ö½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¹ì¤ÎÌÌ±Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¸ÍÄÍ¤¯¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸ÍÄÍ¤Î¼¡¤Î10¿ÍÌÜ¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í½Â¬¤È¤·¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤ÎºÆº§Áê¼ê¤ÇºÛÈ½´±¤ÎÀ±¹Ò°ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ¾À¸¡£²¬ÅÄ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÎµÜÆ£´±¶åÏººîÉÊ¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡9¿Í¤ÇÂÇ¤Á»ß¤á¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â10¿ÍÌÜ¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤³¤ó¤ÊÍ½ÁÛ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤â¡¢¥¯¥É¥«¥óºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£