¡ÖÇ¥¿±5¤«·î¡¢Í¥ÀèÀÊ¤â¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¡£»ä¤Î¸ª¤òÃ¡¤¤¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç...¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¦30Âå½÷À¡Ë
¥·¥ê¡¼¥ºÆÉ¼ÔÅê¹Æ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÏ¤±¡¢¤³¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Á¡¡Åê¹Æ¼Ô¡§¤Ý¤Á¤µ¤ó¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¦30Âå½÷À¡Ë
2023Ç¯11·î13Æü¤ÎÄ«¤Î¤³¤È¤À¡£
Ç¥¿±5¤«·î¤Î¤Ý¤Á¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¤ÎJR¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿¦¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤º¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ä«¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬......¡£
¡ã¤Ý¤Á¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡ä
Ç¥¿±5¤«·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î2023Ç¯11·î13Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í¥ÀèÀÊ¤â¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤JR¤ÎÄ«¤ÎÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¡¢Î©¤Ã¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¡¢°ì¸À¤À¤±...
¤·¤«¤·¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢È¿ÂÐÂ¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬»ä¤Î¸ª¤òÃ¡¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç
¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¡×
¤È¤À¤±¸À¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡¢¤«¤ÄÂ®¤ä¤«¤ËÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï»ä¤ÎÀÊ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢È¿ÂÐÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤ÆÎ©¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¤ªÎé¤ò¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ËÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡Ê¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢500Ê¸»úÄøÅÙ¡Á¡Ë¡¢ÂÎ¸³¤Î»þ´ü¡¦¾ì½ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢Ç¯Îð¡Ê20Âå¡¢30Âå¤Ê¤ÉÂç¤Þ¤«¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë¡¢ÀÊÌ¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë