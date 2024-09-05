ºå¿À2·³¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø!!¡¡9²ó¤Ë±É»Þ¤¬·è¤á¤¿¡¡ÏÂÅÄ2·³´ÆÆÄ¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¡þ¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3¡¼2¹Åç¡Ê2024Ç¯9·î5Æü¡¡ÌÄÈøÉÍ¡Ë
¡¡ºå¿À2·³¤Ï¹Åç¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¡¦ËÅÄ¤¬º¸Íã¤Ø¤Îµ¾Èô¤òÊü¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¡£¤Ê¤ª¤â2»àÆóÎÝ¤«¤é±É»Þ¤¬±¦Á°¤Ë±¿¤Ö¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï¡¢2·³¹ß³Ê¸å½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£¾¡£2¡¢3²ó¤Ë1ÅÀ¤º¤Ä¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¡¢5²ó6°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤ÏÏÂÅÄ2·³´ÆÆÄ¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½°æÄÚ¤¬¤Ä¤Ê¤®¡¢±É»Þ¤¬·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö°æÄÚ¤â¤½¤¦¤À¤·ËÅÄ¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Àª¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¤â¤¦ËÜÅö¤ËÂÇ¤Ä¤À¤±¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç±É»Þ¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Í¡¢8¡¢9²ó¤Î½ªÈ×¤ÎÇ´¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½øÈ×¤Ç¡¢¤³¤Î3Ï¢Àï¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê¹Åç¤È¤Î¡Ë1ÈÖ¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥×¤È¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Êºå¿À¡Ë¡£Ìîµå¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢°ã¤¦µåÍè¤ë¤«¤Ê¡¢ÁÀ¤Ã¤¿µå¤È°ã¤¦µåÍè¤ë¤«¤Ê¤È¤«¡£¥Õ¥é¥¤¤¢¤²¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ê¤È¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤ÏÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤Þ¤À¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¡¼¥×ÂÇÀþ¤ÏËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥ó¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤³¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«½¬¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ê¡×
¡¡¡½±óÆ£¤â½é²ó¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£
¡¡¡Ö¥Ä¡¼¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¼è¤ê¤ËÍè¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¥³¡¼¥¹¤ËµÕ¤é¤ï¤º¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼2ÎÝ¤À¤«¤é¡Êµå¤ò¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤â¤Í¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÅê¤²¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥³¡¼¥¹¤ËµÕ¤é¤ï¤º¡¢¤½¤ì¤ò1µå¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤½¤³¤Ç2ÅÀÌÜ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÅ¸³«Åª¤ËµÕ¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡¡½°ËÆ£¾¤Ï¹ß³Ê¸å½éÅÐÈÄ¤Ç5²ó2¼ºÅÀ¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤âÁö¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢2²ó¤Ë¡Ê°ëÂ¼¤Ë¡Ë°ìÈ¯¿©¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥³¡¼¥¹¤òÃúÇ«¤Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµå¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â5²ó2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½ÂÇÀþ¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÃæ·Ñ¤®¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬8²ó¡¢9²ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï²¿ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1·³¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×
¡¡¡½¹Åç¤ÎÁª¼ê¤¬»î¹ç¸å¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÎé¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿
¡£
¡¡¡Ö¥«¡¼¥×¤Î¹â´ÆÆÄ¤¬¡¢¡È»î¹ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë°ìÎé¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¡£¡¡¤â¤¦¥«¡¼¥×¤Ï¡ÊÌÄÈøÉÍ¤¬¡ËºÇ¸å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢²æ¡¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¤âÃÃÏ£¤·¤¿¾ì½ê¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ìîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡£²æ¡¹¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¿½¤·½Ð¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¤¸÷·Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¡ÊÌÄÈøÉÍ¤Ç¤Ï¡Ë¤¢¤È¡¢¤â¤¦6»î¹ç¤·¤«»î¹ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤¦Â¸Ê¬Ë½¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×