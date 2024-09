元ASTROのラキの来日が決定した。1stミニアルバム「ROCKYST」、2ndミニアルバム「BLANK」をリリースし、1年間精力的に活動してきたラキが、ソロデビュー1周年を記念した「ROCKY Solo Debut 1st Anniversary Concert [Masterp1ece] in Japan」を開催する。11月15日は神奈川・KT Zepp Yokohamaで、17日には大阪・Zepp Osaka Baysideで開催される。本日(5日)18時よりファンクラブ会員限定チケット最速先行受付がスタートした。

■公演概要

「ROCKY Solo Debut 1st Anniversary Concert [Masterp1ece] in Japan」

〇神奈川

2024年11月15日(金)

神奈川・KT Zepp Yokohama

1.OPEN 13時 / START 14時

2.OPEN 17時30分 / START 18時30分



〇大阪

2024年11月17日(日)

大阪・Zepp Osaka Bayside

1.OPEN 12時 / START 13時

2.OPEN 16時30分 / START 17時30分



<チケット>

VIP席:\22,000(税込)

※客席前方エリア

※終演後ハイタッチ会付き

※終演後グループ写真撮影付き

※後日アップグレードチケットとして販売。指定席を事前にご購入いただいたお客様が対象となります。



指定席:\12,100(税込)

※終演後お見送り会付き



枚数制限:お一人様4枚まで



〇ファンクラブ会員限定チケット最速先行受付

チケット先行受付期間:9月5日(木)18時〜9月16日(月祝)23時59分まで



詳細はこちらから

※新ファンクラブとなります。期間中にご入会頂ければチケット先行対象となります。



主催・制作:iTONY INTERNATIONAL

企画:ONE FINE DAY ENTERTAINMENT / Connected Stage Inc.

協力:ARTISTBAY Inc. / ALL-IN ENTERTAINMENT / MY ENTERTAINMENT

運営:サンライズプロモーション東京 / ミューベンツ・ジャパン



■関連リンク

特設ホームページ