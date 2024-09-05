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¡ÖROCKY Solo Debut 1st Anniversary Concert [Masterp1ece] in Japan¡×
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1.OPEN 13»þ / START 14»þ
2.OPEN 17»þ30Ê¬ / START 18»þ30Ê¬
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2024Ç¯11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
1.OPEN 12»þ / START 13»þ
2.OPEN 16»þ30Ê¬ / START 17»þ30Ê¬
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VIPÀÊ¡§\22,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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´ë²è¡§ONE FINE DAY ENTERTAINMENT / Connected Stage Inc.
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