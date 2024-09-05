¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡Û¥±¥ó¥«¤ò¡ÖÌµÂÌ¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¡ãÂè£±°Ì¡ÁÂè£³°Ì¡ä
¤ª¸ß¤¤¤Ë°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥±¥ó¥«¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥±¥ó¥«¤¬ÌµÂÌ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤ò´ð¤Ë¡¢¥±¥ó¥«¤ò¡ÖÌµÂÌ¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥¿¥¤¥×¤È¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè3°Ì¡§ISFJ¡ÊÍÊ¸î¼Ô¡Ë ¡ß ENTP¡ÊÆ¤ÏÀ¼Ô¡Ë
ISFJ¤ÎÈà¤Ï»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸¥¿ÈÅª¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢ENTPÈà½÷¤ÏÃÎÅª¤Ç»É·ã¤òµá¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤ÎµÄÏÀ¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤¬¡¢Èà¤ò´¶¾ðÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥±¥ó¥«¤ò¡ÖÌµÂÌ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦¤ËÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè2°Ì¡§ENTJ¡Ê»Ø´ø´±¡Ë ¡ß ISFP¡ÊËÁ¸±²È¡Ë
ENTJ¤ÎÈà¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ISFP¤ÎÈà½÷¤Ï¼«Í³¤Ç´¶¼õÀ¤¬Ë¤«¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£
Èà¤Î¶¯°ú¤µ¤¬Èà½÷¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±¥ó¥«¤¬È¯Å¸¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥±¥ó¥«¤ò¡ÖÌµÂÌ¡×¤È´¶¤¸¡¢ÎäÀÅ¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè1°Ì¤Ï...
Âè1°Ì¤Ï¡¢INFJ¡ÊÄó¾§¼Ô¡Ë ¡ß ESTP¡Êµ¯¶È²È¡Ë
INFJ¤ÎÈà¤Ï¿¼¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤ò»ý¤ÄÍýÁÛ¼çµÁ¼Ô¤Ç¡¢ESTP¤ÎÈà½÷¤Ï¹ÔÆ°ÇÉ¤Ç¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤¬¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Èà¤Ï´¶¾ðÅª¤Ê¿¼¤µ¤òµá¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥±¥ó¥«¤ò¡ÖÌµÂÌ¡×¤È´¶¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤ËÏÂ²ò¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¸ß¤¤¤ËÍý²ò¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë