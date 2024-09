「憧れの異世界。」長崎・ハウステンボスにて、クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」を開催。

新登場の「クリスマススクエア」や「クリスマスマーケット」、「ナイトショー」が期間限定で登場するほか、光輝く街にロマンティックな花火が打ちあがる「ウィンターナイト花火」も実施されます☆

ハウステンボス「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」

画像提供:ハウステンボス

開催期間:2024年11月8日(金)〜2025年1月6日(月・祝)

ハウステンボスにて、本場ヨーロッパのクリスマスの世界を体験できる「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催。

敷地面積152万平方メートルを誇るヨーロッパの街が、シャンパンゴールドの輝きに美しく彩られるシーズンがやってきます。

2024年冬、アムステルダムシティに新たに誕生する「クリスマススクエア」は、オランダの教会を再現したスタッドハウスを中心に辺り一面クリスマス装飾が施され、そこはまるで本場ヨーロッパのクリスマスかと思うほど。

シンボリックなクリスマスツリーやグルメが堪能でき、日本にいる事を忘れロマンティックな時間を過ごすことが出来るスポットです。

また、日本でここだけの3階建てメリーゴーラウンド「スカイカルーセル」が輝く「アトラクションタウン」でも、高さ12mの巨大なクリスマスツリーたちに包まれ、クリスマスグッズのショッピングや心躍るステージショーを楽しめる「クリスマスマーケット」も登場。

日没が近づき 「クリスマススクエア」が薄暗くなると、スタッドハウスに繊細で美しい聖歌隊の歌声とプロジェクションマッピングの壮大な光の演出が楽しめます。

そしてラストには夜空に輝くパイロ(演出用花火)で街中が光に包まれる「メロディー・オブ・クリスマス」は感動と幸福に包まれた聖夜体験になる事間違いなしです。

ほかにも、世代を超えて愛される冬の名曲とともに、ロマンティックなハートの花火などが夜空に打ちあがります。

そんな「European Holy Christmas」の注目ポイントを紹介していきます☆

アムステルダムシティ「クリスマススクエア」

開催場所:アムステルダムシティ

アムステルダムシティの神聖なチャペル「スタッドハウス」一帯が、暖かな光とシャンパンゴールドの輝きに包まれた期間限定スポット「クリスマススクエア」として新登場。

ハウステンボスが誇るオランダ産のレンガで作られた街並みがクリスマスカラーのオーナメントで彩られ、街の樹木も煌びやかなイルミネーションが施されます。

また、クリスマススクエアの中でひと際輝く、シンボリックなクリスマスツリーも登場。

360度どこを見渡しても日本とは思えない空間で、温かいドリンクやかわいいクリスマスフードにお腹を満たし、メインナイトショー「メロディー・オブ・クリスマス」で心震える感動が体感できます!

ビルも電線もないヨーロッパの街だけが広がる空間がクリスマス一色に変わり、ワクワクとドキドキが溢れるここだけのクリスマス体験が楽しめるスポットです。

アトラクションタウン「クリスマスマーケット」

画像提供:ハウステンボス

開催場所:アトラクションタウン

人気アトラクションが集まるアトラクションタウンも、一帯が煌びやかな12mの巨大ツリーに囲まれ、まるで冬のヨーロッパのクリスマスを訪れたかのような雰囲気に満ちた「クリスマスマーケット」に変身。

日本唯一の3階建てメリーゴーラウンド「スカイカルーセル」や巨大ツリーの周辺ではフォトジェニックなグルメやクリスマスグッズのショッピングはもちろん、カーニバルゲームや全世代が楽しめるステージショーなどがクリスマスムードを盛り上げます。

画像提供:ハウステンボス

日没後はクリスマスツリーから周辺の建物までもがシャンパンゴールドの輝きに包まれた幻想的な世界へと変わる「点灯式」を毎日開催。

ハウステンボスが一番色鮮やかに輝く季節に、心温まるひとときが堪能できます。

アムステルダムシティ ナイトショー「メロディー・オブ・クリスマス」

画像提供:ハウステンボス

開催場所:アムステルダムシティ

日が沈み、街が色づき始めるころ、煌びやかな「クリスマススクエア」にあるスタッドハウスを舞台に繰り広げられる「メロディー・オブ・クリスマス」

内容を一新したこのナイトショーは、誰もが口ずさめるクリスマスソングを中心に美しい歌声が街中に響きわたります。その歌声とともに、街一帯のイルミネーションが一斉に点灯し、美しい街並みがさらにロマンティックに色づきます。

ほかにもプロジェクションマッピングや雪の演出、そしてゲストの感情が最高潮に達した瞬間に打ち上がるパイロ(演出用花火)は、人生の1ページに刻まれるような最高のクリスマス体験となること間違いなし!

息をのむほど美しい聖歌隊の歌声、華やかな光と映像が重なり合う、魂を震わす感動のエンターテインメントが届けられます。

2024年もサンタさんに会える

画像提供:ハウステンボス

2024年も、クリスマス装飾で彩られたヨーロッパの街並みの中でサンタクロースに会える毎年好評のイベント、サンタグリーティングを実施。

アムステルダムシティの新スポット「クリスマススクエア」はもちろんのこと、アトラクションタウンの 「クリスマスマーケット」でも素敵な写真や思い出を作ることができます。

光輝く街にロマンティックな花火が打ちあがる「ウィンターナイト花火」

画像提供:ハウステンボス

開催日 :

・2024年12月21日(土)、22日(日)、24日(火)、25日(水)、28日(土)、29日(日)、30日(月)

・2025年1月1日(水・祝)、2日(木)、3日(金)

開催時間:20:30〜

2023年に発表された「『じゃらん』行ってみたい!冬花火ランキング」 1位に輝いた花火を、2024年も開催。

世代を超えて愛される冬の名曲とともに、ロマンティックなハートの花火などが夜空に打ちあがります。

場内ではイルミネーションに彩られた街並みや日本最大の音楽噴水ショーと一緒に楽しめます。

さらに場所とり不要でゆっくりと席に座って観賞できる「花火特別観覧席」や小さなお子さん連れにも安心の、客室から花火を観賞できる宿泊プランなどを9月9日から販売開始。

澄んだ冬空に咲く大輪の花火が、大切な人と一緒に楽しめます。

2025年1月11日開幕「白銀の世界」

イベント開始日:2025年1月11日(土)

2025年1月11日より、ヨーロッパの街並みが真っ白に輝く「白銀の世界」がスタート。

クリスマスでシャンパンゴールドのイルミネーションに包まれていた街並みが、見渡す限りプラチナカラーに輝く光の幻想世界へと姿を変えます。

アーティストの歌声に合わせて広場が一斉に輝きに包まれる点灯式は見る人を魅了し、思わず感嘆の声が出てしまうほど。

詳細は近日公開となります。

非日常世界が広がる本格的なヨーロッパのクリスマスとなったハウステンボスで楽しめる、大切な人と一緒に忘れられない特別なホリデーシーズン。

ハウステンボスにて2024年11月8日より開催される「European Holy Christmas」の紹介でした☆

“闇の使者”のダンスの狂宴を2024年も開催!ハウステンボス「ホーンテッド・ハロウィーン」 “闇の使者”のダンスの狂宴を2024年も開催!ハウステンボス「ホーンテッド・ハロウィーン」 続きを見る

おばけミッフィーグッズ&グリーティングも!ハウステンボス「ミッフィーとメラニーのハッピーハロウィーンパレード」 おばけミッフィーグッズ&グリーティングも!ハウステンボス「ミッフィーとメラニーのハッピーハロウィーンパレード」 続きを見る

※画像はすべてイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 本場ヨーロッパのクリスマスを体験!ハウステンボス「European Holy Christmas」 appeared first on Dtimes.