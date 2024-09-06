ËÜ¾ì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÂÎ¸³¡ª¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡ÖEuropean Holy Christmas¡×
¡ÖÆ´¤ì¤Î°ÛÀ¤³¦¡£¡×Ä¹ºê¡¦¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEuropean Holy Christmas(¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥Û¡¼¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹)¡×¤ò³«ºÅ¡£
¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤ä¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸÷µ±¤¯³¹¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ë¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È²Ö²Ð¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡ÖEuropean Holy Christmas(¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥Û¡¼¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹)¡×
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î8Æü(¶â)¡Á2025Ç¯1·î6Æü(·î¡¦½Ë)
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¾ì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖEuropean Holy Christmas(¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥Û¡¼¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅ¡£
ÉßÃÏÌÌÀÑ152ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò¸Ø¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹¤¬¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤Îµ±¤¤ËÈþ¤·¤¯ºÌ¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯Åß¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¥·¥Æ¥£¤Ë¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¶µ²ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¤òÃæ¿´¤ËÊÕ¤ê°ìÌÌ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤ë¤ÇËÜ¾ì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡£
¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ä¥°¥ë¥á¤¬´®Ç½¤Ç¤¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»ö¤òËº¤ì¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤³¤³¤À¤±¤Î3³¬·ú¤Æ¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡Ö¥¹¥«¥¤¥«¥ë¡¼¥»¥ë¡×¤¬µ±¤¯¡Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤â¡¢¹â¤µ12m¤ÎµðÂç¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¿¤Á¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¿´Ìö¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤âÅÐ¾ì¡£
ÆüË×¤¬¶á¤Å¤ ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤¬Çö°Å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¤ËÁ¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤À»²ÎÂâ¤Î²ÎÀ¼¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÁÔÂç¤Ê¸÷¤Î±é½Ð¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÌë¶õ¤Ëµ±¤¯¥Ñ¥¤¥í¡Ê±é½ÐÍÑ²Ö²Ð¡Ë¤Ç³¹Ãæ¤¬¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ï´¶Æ°¤È¹¬Ê¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿À»ÌëÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë»ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÅß¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ï¡¼¥È¤Î²Ö²Ð¤Ê¤É¤¬Ìë¶õ¤ËÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖEuropean Holy Christmas¡×¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¥·¥Æ¥£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢¡×
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¥·¥Æ¥£
¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¥·¥Æ¥£¤Î¿ÀÀ»¤Ê¥Á¥ã¥Ú¥ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¡×°ìÂÓ¤¬¡¢ÃÈ¤«¤Ê¸÷¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤Îµ±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤È¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤¬¸Ø¤ë¥ª¥é¥ó¥À»º¤Î¥ì¥ó¥¬¤Çºî¤é¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇºÌ¤é¤ì¡¢³¹¤Î¼ùÌÚ¤âßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤ÈºÝµ±¤¯¡¢¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì¡£
360ÅÙ¤É¤³¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤«¤ï¤¤¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õ¡¼¥É¤Ë¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ç¿´¿Ì¤¨¤ë´¶Æ°¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥Ó¥ë¤âÅÅÀþ¤â¤Ê¤¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹¤À¤±¤¬¹¤¬¤ë¶õ´Ö¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°ì¿§¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¥É¥¥É¥¤¬°î¤ì¤ë¤³¤³¤À¤±¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¦¥ó
¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¦¥ó¤â¡¢°ìÂÓ¤¬ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê12m¤ÎµðÂç¥Ä¥ê¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅß¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òË¬¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ËÊÑ¿È¡£
ÆüËÜÍ£°ì¤Î3³¬·ú¤Æ¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡Ö¥¹¥«¥¤¥«¥ë¡¼¥»¥ë¡×¤äµðÂç¥Ä¥ê¡¼¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥°¥ë¥á¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤äÁ´À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
ÆüË×¸å¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¼þÊÕ¤Î·úÊª¤Þ¤Ç¤â¤¬¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤Îµ±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡ÖÅÀÅô¼°¡×¤òËèÆü³«ºÅ¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤¬°ìÈÖ¿§Á¯¤ä¤«¤Ëµ±¤¯µ¨Àá¤Ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¥·¥Æ¥£ ¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¥·¥Æ¥£
Æü¤¬ÄÀ¤ß¡¢³¹¤¬¿§¤Å¤»Ï¤á¤ë¤³¤í¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×
ÆâÍÆ¤ò°ì¿·¤·¤¿¤³¤Î¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤òÃæ¿´¤ËÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤¬³¹Ãæ¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¹°ìÂÓ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°ìÀÆ¤ËÅÀÅô¤·¡¢Èþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤¬¤µ¤é¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¿§¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äÀã¤Î±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¥²¥¹¥È¤Î´¶¾ð¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë¥Ñ¥¤¥í¡Ê±é½ÐÍÑ²Ö²Ð¡Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤À»²ÎÂâ¤Î²ÎÀ¼¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¸÷¤È±ÇÁü¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢º²¤ò¿Ì¤ï¤¹´¶Æ°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤â¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
2024Ç¯¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë²ñ¤¨¤ëËèÇ¯¹¥É¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥µ¥ó¥¿¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£
¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¥·¥Æ¥£¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤ä»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸÷µ±¤¯³¹¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ë¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È²Ö²Ð¡×
²èÁüÄó¶¡¡§¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹
³«ºÅÆü ¡§
¡¦2024Ç¯12·î21Æü(ÅÚ)¡¢22Æü(Æü)¡¢24Æü(²Ð)¡¢25Æü(¿å)¡¢28Æü(ÅÚ)¡¢29Æü(Æü)¡¢30Æü(·î¡Ë
¡¦2025Ç¯1·î1Æü(¿å¡¦½Ë)¡¢2Æü(ÌÚ)¡¢3Æü(¶â)
³«ºÅ»þ´Ö¡§20:30¡Á
2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤é¤ó¡Ù¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ªÅß²Ö²Ð¥é¥ó¥¥ó¥°¡× 1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿²Ö²Ð¤ò¡¢2024Ç¯¤â³«ºÅ¡£
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÅß¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ï¡¼¥È¤Î²Ö²Ð¤Ê¤É¤¬Ìë¶õ¤ËÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÌ¤é¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤äÆüËÜºÇÂç¤Î²»³ÚÊ®¿å¥·¥ç¡¼¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾ì½ê¤È¤êÉÔÍ×¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ´Ñ¾Þ¤Ç¤¤ë¡Ö²Ö²ÐÆÃÊÌ´ÑÍ÷ÀÊ¡×¤ä¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤óÏ¢¤ì¤Ë¤â°Â¿´¤Î¡¢µÒ¼¼¤«¤é²Ö²Ð¤ò´Ñ¾Þ¤Ç¤¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤ò9·î9Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡£
À¡¤ó¤ÀÅß¶õ¤Ëºé¤¯ÂçÎØ¤Î²Ö²Ð¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î11Æü³«Ëë¡ÖÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÆü¡§2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)
2025Ç¯1·î11Æü¤è¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ëµ±¤¯¡ÖÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿³¹ÊÂ¤ß¤¬¡¢¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¥×¥é¥Á¥Ê¥«¥é¡¼¤Ëµ±¤¯¸÷¤Î¸¸ÁÛÀ¤³¦¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÎÀ¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¾ì¤¬°ìÀÆ¤Ëµ±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÅÀÅô¼°¤Ï¸«¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤·¡¢»×¤ï¤º´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£
¾ÜºÙ¤Ï¶áÆü¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈóÆü¾ïÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë¤Æ2024Ç¯11·î8Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖEuropean Holy Christmas¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ËÜ¾ì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÂÎ¸³¡ª¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡ÖEuropean Holy Christmas¡× appeared first on Dtimes.