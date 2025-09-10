静岡の旬をジェラートで楽しむ「LA PALETTE 用宗本店」

JR静岡駅から東海道本線で西へ2駅の用宗駅。しらす漁で有名な用宗地区に「LA PALETTE 用宗本店」はあります。

「LA PALETTE」は、静岡ならではの食材を使った本格的なジェラートを提供し、季節ごとに異なるフレーバーが楽しめるのが魅力。お茶、みかん、いちご、桃など、静岡を代表するフルーツや食材を使ったフレーバーは、どれを選ぶか迷ってしまうほどバリエーション豊かです。

店名の「LA PALETTE（ら ぱれっと）」は、絵の具の「パレット」が由来。常時12種類のジェラートが、まるでパレットに並べられた絵の具のように、ショーケースを美しく彩ります。

ジェラートに使用する食材はすべて静岡県内産にこだわり、無着色・無香料。しかもすべて手作業で造られるので、素材そのものの味わいがしっかりと感じられるものばかりです。



静岡の魅力が詰まった個性豊かなジェラート

「ジェラート（トリプルレギュラー）」880円

「LA PALETTE」で楽しめるのは、静岡ならではの新鮮な食材を使ったジェラート。藤枝産のオーガニック煎茶を使用した「煎茶」、濃厚な甘みが特徴の藤枝産完熟マンゴーを使った「マンゴー」など、どのフレーバーも地元の素材の魅力を存分に引き出しています。

「LA PALETTE」を初めて訪れる人に試してほしいフレーバーが「しらすヨーグルト」。用宗産の釜揚げしらすとヨーグルトという一見驚きの組み合わせですが、ひと口食べてみると、しらすのほのかな塩味とヨーグルトの酸味が見事にマッチ！想像を超える絶妙なバランスが楽しめます。



また、旬の食材を使ったパフェも味わえます。9月から登場する「いちじくパフェ」1380円は、フレッシュないちじくをたっぷりと使い、ラズベリーソース、鬼くるみジェラート、パイ、いちじくシャーベットなどと組み合わせた贅沢な一品。甘さ控えめでシックな装いから、大人の女性を魅了しているのだそうです。

貴重な静岡県産の鬼くるみは、香ばしさ、ほどよい甘み、豊かな食感が特徴。ラズベリーソースの程よい酸味と、鬼くるみの濃厚でクリーミーな味わいが絶妙にマッチし、秋ならではの味覚を楽しむことができます。



海風を感じながら楽しむ屋上テラス

「LA PALETTE」の2階テラス席からは、用宗海岸が見渡せます。

心地よい潮風を感じつつ、海を眺めながらジェラートやパフェを楽しむ時間は、まさに贅沢そのもの。晴れた日には、海と空の青さが広がる絶景を前に、リラックスしながら静岡の美味しさを堪能できます。

テイクアウトして、海辺でのんびりと楽しむのもおすすめです。

「LA PALETTE」のカップジェラートギフトボックスは、自宅でゆっくり楽しむだけでなく、贈りものにもぴったり。地方発送にも対応しています。特別な人へのギフトとして、静岡の風味を閉じ込めたプレミアムジェラートを送ってみてはいかがでしょうか。



■LA PALETTE 用宗本店（ら ぱれっと もちむねほんてん）

住所：静岡県静岡市駿河区用宗4-21-12

TEL：054-204-6911

営業時間：11〜18時（土・日曜、祝日は10時〜）

定休日：無休



Text：本杉まこ

Photo：森島吉直（くふうしずおか）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

