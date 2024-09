東京ディズニーシーの人気キャラクター「ダッフィー&フレンズ」デザインのヘアクリップが登場!

「シェリーメイ」と「リーナ・ベル」の2種が発売されます。

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」ヘアクリップ

発売日:2024年10月3日(木)

販売店舗:

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「マクダックス・デパートメントストア」

など

販売中の「ダッフィー」デザインに加え、「シェリーメイ」と「リーナ・ベル」の2種が発売されます。

ヘアクリップセット「シェリーメイ」

価格:1,400円

「シェリーメイ」をモチーフにしたヘアクリップ2個セット。

ハートを持ったかわいらしいデザインと

お顔デザインです☆

ヘアクリップセット「リーナ・ベル」

価格:1,400円

「リーナ・ベル」をモチーフにしたヘアクリップ2個セット。

ちょこんとすわった「リーナ・ベル」がかわいい☆

2個セットなのでお友達とペアで使うのもおすすめです!

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」ヘアクリップは2024年10月3日より発売です。

※東京ディズニーシー®へご入園された方のみご購入いただけます

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

※状況により販売店舗が変更になる場合があります

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

