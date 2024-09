東京ディズニーシーの人気キャラクター「ダッフィー&フレンズ」をデザインしたふわもこのキーチェーンが登場!

自分用やおともだち用のおみやげにぴったりな、サガラ織りのキーチェーンです☆

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」キーチェーン

発売日:2024年10月3日(木)

価格:各1,400円

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「マクダックス・デパートメントストア」

※東京ディズニーシーへ入園された方のみ購入できます

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

※状況により販売店舗が変更になる場合があります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認ください

東京ディズニーシーに、「ダッフィー&フレンズ」といっしょに秋冬の季節を楽しめるグッズが登場。

7人それぞれをデザインしたふわもこのヘッドウェアなど秋冬のコーディネートを彩ること間違いなしのグッズが販売されます。

今回は、自分用やおともだち用のおみやげにぴったりなサガラ織りのキーチェーンを紹介していきます☆

「ダッフィー」キーチェーン

サガラ織りで「ダッフィー」をデザインしたキーチェーン。

ベージュを基調としたカラーです。

裏面にはハートをあしらった「ダッフィー」のロゴがプリントされています。

「シェリーメイ」キーチェーン

くるんとカールしたまつ毛がかわいい「シェリーメイ」のキーチェーン。

ピンクを基調にしたデザインです。

足裏の肉球をデザインしたミニチャーム付きです。

「ジェラトーニ」キーチェーン

「ジェラトーニ」のキーチェーン。

もこもこした風合いが魅力的!

頭にかぶったベレー帽もしっかり再現されています。

「ステラ・ルー」キーチェーン

「ステラ・ルー」のキーチェーン。

長い耳がかわいい!

”o”の文字にハートをあしらった、遊び心あるロゴもポイントです。

「クッキー・アン」キーチェーン

「クッキー・アン」のキーチェーン。

トレードマークのピンク色のリボンもしっかり表現。

バッグやポーチのアクセントにピッタリなグッズです。

「オル・メル」キーチェーン

「オル・メル」のキーチェーン。

ぱっちりとした瞳が印象的。

触り心地の良いふわもこ素材がポイントです。

「リーナ・ベル」キーチェーン

「リーナ・ベル」のキーチェーン。

頭に大きなお花がついています☆

「リーナ・ベル」のお顔がダイカットでデザインされています。

自分使いはもちろん、おみやげにもぴったりな「ダッフィー&フレンズ」グッズ。

東京ディズニーシーにて2024年10月3日より販売される「ダッフィー&フレンズ」キーチェーンの紹介でした☆

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

©Disney

