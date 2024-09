東京ディズニーシーから「ダッフィー&フレンズ」の寒い冬にうれしいあったかアイテムが登場!

今回は、秋冬に着たい「リーナ・ベル」デザインの身につけグッズをまとめて紹介します☆

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」秋冬身につけグッズ

発売日:2024年10月3日(木)

販売店舗

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「マクダックス・デパートメントストア」

など

※東京ディズニーシー®へご入園された方のみご購入いただけます

東京ディズニーシーに、「ダッフィー&フレンズ」のあったかアイテムが登場!

パーカー

価格:6,900円

サイズ:S〜L

「リーナ・ベル」デザインのパーカー。

もこもこの生地でかわいく防寒できそう!

胸元のお顔の刺繍やフードの部分のリボン、大きな耳もかわいい☆

キャップ

価格:3,900円

「リーナ・ベル」デザインのキャップ。

大きな耳と大きなしっぽを防止で表現しています。

手袋

価格:3,200円

「リーナ・ベル」デザインの手袋。

指先の部分が「リーナ・ベル」のお顔になっていて、ぬいぐるみのようなかわいさです。

マフラー

価格:4,200円

「リーナ・ベル」デザインのマフラー。

片方は「リーナ・ベル」のお顔、そしてもう片方はしっぽになっています。

単体使いでも、揃えてコーディネートしてもかわいい!

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」秋冬身につけグッズの紹介でした☆

