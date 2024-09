東京ディズニーシーの人気キャラクター「ダッフィー&フレンズ」

かわいいぬいぐるみがついたスティックが登場!

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」ぬいぐるみスティック

発売日:2024年10月3日(木)

販売店舗

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「マクダックス・デパートメントストア」

など

東京ディズニーシーの人気キャラクター「ダッフィー&フレンズ」

かわいいぬいぐるみスティックが7人まとめて登場!

それぞれのモチーフになったチャームにぬいぐるみがついています☆

ぬいぐるみスティック「ダッフィー」

価格:2,200 円

「ダッフィー」のぬいぐるみスティックはハートモチーフ。

赤いハートの風船に「ダッフィー」がついています。

ぬいぐるみスティック「シェリーメイ」

価格:2,200円

「シェリーメイ」のぬいぐるみスティックは貝殻モチーフ。

ピンク色の貝殻に「シェリーメイ」がついています。

ぬいぐるみスティック「ジェラトーニ」

価格:2,200円

「ジェラトーニ」のぬいぐるみスティックはジェラートモチーフ。

グリーンのジェラートに「ジェラトーニ」がついています。

ぬいぐるみスティック「ステラ・ルー」

価格:2,200円

「ステラ・ルー」のぬいぐるみスティックはお星様モチーフ。

黄色いお星様に「ステラ・ルー」がついています。

ぬいぐるみスティック「クッキー・アン」

価格:2,200円

「クッキー・アン」のぬいぐるみスティックはキャンディモチーフ。

オレンジ色のキャンディに「クッキー・アン」が抱きついています。

ぬいぐるみスティック「オル・メル」

価格:2,200円

「オル・メル」のぬいぐるみスティックうきわモチーフ。

緑のうきわの中に「オル・メル」が入っています。

ぬいぐるみスティック「リーナ・ベル」

価格:2,200円

「リーナ・ベル」のぬいぐるみスティックは蝶々モチーフ。

パープルの蝶々に「リーナ・ベル」が抱きついています。

「ダッフィー&フレンズ」それぞれのモチーフがかわいいぬいぐるみスティック。

2024年10月3日発売です。

※東京ディズニーシー®へご入園された方のみご購入いただけま

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

※状況により販売店舗が変更になる場合があります

