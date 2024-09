秋冬の季節もダッフィー&フレンズのグッズといっしょ!

東京ディズニーシーに、「ダッフィー&フレンズ」デザインのふわもこヘッドウェアが登場します。

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」ハット&キャップ

発売日:2024年10月3日(木)

販売店舗:マクダックス・デパートメントストア

※東京ディズニーシー®へご入園された方のみご購入いただけます

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります※状況により販売店舗が変更になる場合があります。詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

秋冬のコーディネートを彩るダッフィー&フレンズのヘッドウェアが登場!

7人の個性をハットやキャップで表現したかわいいデザインです☆

「ダッフィー」ハット

2024年9月20日より販売再開

価格:3,900円

「ダッフィー」デザインのハットが再登場!

ふわふわなデザインで、後ろにはしっぽとミッキーのマークも入っています。

「シェリーメイ」ハット

価格:3,900円

「シェリーメイ」デザインのハット。

大きなリボンとしっぽがかわいい☆

「ジェラトーニ」キャップ

価格:3,900円

「ジェラトーニ」デザインのキャップ。

ぴょこんと飛び出た耳とフワフワのつば部分がポイント。

「ステラ・ルー」ハット

価格:3,900円

「ステラ・ルー」デザインのハット。

長い耳は折りたたんでコンパクトにすることができます。

「クッキー・アン」ハット

価格:3,900円

「クッキー・アン」デザインのハット。

耳の部分についたピンクのリボンがかわいい☆

「オル・メル」キャップ

価格:3,900円

「オル・メル」デザインのキャップ。

ベロア風の生地で、2通りのスタイルで楽しむことができます。

「リーナ・ベル」キャップ

価格:3,900円

「リーナ・ベル」デザインのキャップ。

おおきなしっぽはつばの部分で表現しています☆

キャラクターの特徴をハット&キャップで表現!

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」ヘッドウェアの紹介でした。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

©Disney

