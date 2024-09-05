Åìµþ³ôÂ³Íî¡¢£³Ëü£·£°£°£°±ß³ä¤ì¡á£³½µ¤Ö¤ê¡¢£²Æü¤Ç£²£°£°£°±ß°Â
¡¡£µÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÂ³Íî¤·¤¿¡£
¡¡½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ£³£¹£°±ß£µ£²Á¬°Â¤Î£³Ëü£¶£¶£µ£·±ß£°£¹Á¬¤Ç¡¢£¸·î£±£´Æü°ÊÍè¡¢Ìó£³½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤Âç·¿È¾Æ³ÂÎ³ô¤òÃæ¿´¤ËÇä¤ê¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ô¤Î£³Æü¤ÎµÞÍî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤¹¤ëÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô°Â¤ò¼õ¤±¡¢£²Æü´Ö¤Ç£²£°£²£¹±ß²¼Íî¤¹¤ë¹Ó¤¤ÃÍÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£µÆü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï°ì»þ£¶£°£°±ßÄ¶²¼Íî¤·¤¿¡££´Æü¤Ë£±£¶£³£¸±ß°Â¤ÈµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Çä¤ê¤¬°ìÃÊÍî¤¹¤ë¤ÈÃÍº¢´¶¤«¤éÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤ËÆþ¤ë¤ÈºÆ¤ÓÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç£´Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸ÛÍÑ´ØÏ¢»ØÉ¸¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂçÉýÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤«¤é±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤âÁê¾ì¤Î½Å¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡