SHIBUYA TSUTAYA1階にて開催される、2024年に50周年を迎えたサンリオキャラクター「ハローキティ」の完全没入体験イベント「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」

一般公開に先駆けて行われたメディアイベントに、「キティちゃんの英才教育を受けてきた」大ファン、山之内すずさんが登壇されました☆

SHIBUYA TSUTAYA「ハローキティ IMMERSIVE POP-UP!」メディアイベントレポート

開催期間:2024年9月6日(金)〜9月16日(月・祝)

開催時間:10:00〜22:00 ※最終日のみ18:00終了

内容:イマーシブ体験、インタラクティブ体験、フォトスポット、SNS投稿キャンペーン、スタンプラリー

入場料:無料

会場:SHIBUYA TSUTAYA 1階 (住所:東京都渋谷区宇田川町21-6)

2024年9月6日より実施される、2024年に誕生から50周年のアニバーサリーイヤーを迎えるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の完全没入体験イベント「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」

9月5日に、「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」の一般公開に先駆け、メディアイベントが実施されました。

メディアイベントには、生粋の「ハローキティ」ファンで山之内すずさんが、「ハローキティ」とお揃いのリボンがついた衣装で登壇。

山之内すずさんは、

幼少期からキティグッズに囲まれて、キティちゃんの英才教育を受けてきました!

今日はキティちゃんに会えて超しあわせ!

と、「ハローキティ」への想いを熱弁。

その後、すずさんと「ハローキティ」による「くす玉開き」ならぬ「“リボン玉”開き」で、降り注ぐたくさんの真っ赤なリボンと共に「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」の開幕をお祝いしました。

またイベントの目玉企画であり、「ハローキティ」史上最高の没入体験ができる「イマーシブスポット」の魅力をアピールするため、すずさんとハローキティが約3分間のTikTokライブ配信を実施。

「ハローキティ」の世界に溶け込める写真・動画の撮り方や映像の見どころなど、「イマーシブスポット」の楽しみ方を紹介しました。

「HELLO KITTY FASHION ROOM」では山之内すずさんがおすすめポーズを考案

ハローキティのカチューシャやぬいぐるみを自由に使って写真を撮れる

開催期間:2024年8月31日(土)〜9月16日(月・祝)

開催場所:SHIBUYA109渋谷店 8階

入場料:無料

SHIBUYA109渋谷店 8階で開催中のPOP-UP SPACE『HELLO KITTY FASHION ROOM』では、すずさんが2つのセルカスタジオを体験。

スタジオ備え付けのプロップスの中から、「ハローキティ」のぬいぐるみとカチューシャを選び、すずさん考案のポーズでおすすめの撮り方を披露しました。

自身のお部屋について聞かれると、

色ものを集めるのが好きで、自分の好きなものがつまった最高の部屋です

と話しました。

Hello Kitty展の展示を一部先行公開

会場内には、11月1日から東京国立博物館 表慶館で開幕する展覧会「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」で展示するブースの一部も特別に公開されています。

「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」とは

壁一面に広がるたくさんのリボンとハローキティ

2024年に50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」

世界中のみんなとなかよくなるために、これまでたくさんのチャレンジをしてきました。

2023年11月よりスタートしたアニバーサリーイヤーは、「ハローキティ」がTikTokでダンスやASMRチャレンジをしたり、メタバースプラットフォームに登場したりと、さらなるチャレンジで新しいお友だちと「ハロー」し続けています。

サンリオキャラクターたちがキティのリボンをつけ50周年をお祝い

今回もまた、1日数十万人もの人が行き来するスクランブル交差点の目の前に「ハローキティ」のイマーシブ空間を作成。

ハローキティの街を楽しむ山之内すずさん

数え切れないほどの「ハローキティ」のリボンとかわいい世界に浸れる新しい「ハローキティ」体験が楽しめるイベントです。

スクランブル交差点の先に現れるハローキティ

渋谷のスクランブル交差点を渡ると、リボンいっぱいのショーウィンドウから「ハローキティ」がお出迎え。

足元にリボンが集まってくるステップリボンスポット

会場内の「イマーシブ体験エリア」に入ると、ステップを踏むたびにインタラクティブにリボンが現れる「ステップリボンスポット」、3月にMAISONdesとコラボしリリースした『ポップコーン!! feat. ハローキティ, なるみや, 原口沙輔』のポップな音楽に合わせたリズミカルな映像でハローキティ史上最高の没入体験ができる「イマーシブスポット」、

“鏡越しショット“が撮れるミラーフォトスポット

「ハローキティ」のリボンに包まれる「ミラーフォトスポット」で、つい写真や動画を撮ってシェアしたくなるかわいい世界に引き込みます。

世界一かわいいイマーシブ空間を演出してくれる、50周年を迎えた「ハローキティ」の完全没入体験イベント。

SHIBUYA TSUTAYAにて2024年9月6日より開催される「HELLO KITTYIMMERSIVE POP-UP!」に先駆け実施されたメディアイベントのレポートでした☆

