ガラタサライへの期限付き移籍のオシメーンがイスタンブールに到着、現地のサポーターの熱烈な歓迎姿勢に注目が集まる

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トルコ1部ガラタサライは4日、イタリア1部ナポリからナイジェリア代表FWヴィクトル・オシメーンの獲得を発表した。

移籍発表前日にメディカルチェックの為イスタンブールに到着したオシメーンに対し、ガラタサライサポーターの熱烈な歓迎姿勢に注目が集まっている。

Xに投稿された動画では、サポーターたちがオシメーンの搭乗する車の進路に整列し、クラブカラーのオレンジと赤の発煙筒の列を形成している様子が映されている。

こうした熱烈な歓迎姿勢に応えるかのように、オシメーンは早速ガラタサライのタオルマフラーを身に付け、チャントを歌うサポーターたちを先導。既に新チームに馴染んでいるようだ。

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移籍市場ではチェルシーとの破断など踏んだり蹴ったりが続いていたオシメーン、シーズンでは熱烈なサポーターの期待に応えられるだろうか。新天地でのオシメーンの活躍に注目だ。