ガラタサライへの期限付き移籍のオシメーンがイスタンブールに到着、現地のサポーターの熱烈な歓迎姿勢に注目が集まる
トルコ1部ガラタサライは4日、イタリア1部ナポリからナイジェリア代表FWヴィクトル・オシメーンの獲得を発表した。
移籍発表前日にメディカルチェックの為イスタンブールに到着したオシメーンに対し、ガラタサライサポーターの熱烈な歓迎姿勢に注目が集まっている。
Xに投稿された動画では、サポーターたちがオシメーンの搭乗する車の進路に整列し、クラブカラーのオレンジと赤の発煙筒の列を形成している様子が映されている。
❤️💛 This is Galatasaray fans at around 3am, welcoming Victor Osimhen to Istanbul. 🤯The ultra group say fans waited for 3/4 hours due to delays. Fantastic dedication. pic.twitter.com/hJJOXRXm0x
— EuroFoot (@eurofootcom) September 3, 2024
こうした熱烈な歓迎姿勢に応えるかのように、オシメーンは早速ガラタサライのタオルマフラーを身に付け、チャントを歌うサポーターたちを先導。既に新チームに馴染んでいるようだ。
Victor Osimhen is already loved by the Galatasaray fans 🤩 pic.twitter.com/R5EFF6VUdS
— Home of Nigerian Football (@EaglesTrackerNG) September 3, 2024
移籍市場ではチェルシーとの破断など踏んだり蹴ったりが続いていたオシメーン、シーズンでは熱烈なサポーターの期待に応えられるだろうか。新天地でのオシメーンの活躍に注目だ。