£µ£±ºÐ¡¦£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ç¤âÀ®Ä¹´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¡È·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡É¤òÎÏÀâ
¡¡²Î¼ê¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¥¥ì¥¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×È¯ÂµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±ÃÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´¿ÍÎà¤Î¥¥ì¥¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¼«¿È´Æ½¤¤ÎÅÅÆ°¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥í¡¼¥é¡¼¤¬´°À®¡£¡Ö²»³Ú¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂÎ¤Î¹Å¤¤¸åÇÚ¡×¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Îµ´Î¶±¡æÆ¤¬¾·¤«¤ì¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤«¤é¡ÖËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢µ´Î¶±¡¤ÏÄ¶¿¿·õ¥â¡¼¥É¡£´ï¶ñ¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£¤ª¡¼¡£¤ª¡¼¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Û¤°¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¡¼¡£¤¢¡¼¡×¡£¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Á°¶þ¤Î½ÀÆðÀ¤âÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¡£¤Û¤ó¤È¡£¤ä¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂÎ¤¬½À¤é¤«¤¤¡£Ã±½ã¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÊËèÆü¡Ë¤ä¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤òÊé¤¦µ´Î¶±¡¤«¤é¡Ö£±£°Ç¯¸å¡¢£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖËÍ¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¥«¥ê¥¹¥Þ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖÆ±Ç¯Âå¤ÈÈæ¤Ù¤¿»þ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¶²¤é¤¯Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤è¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡£ÍýÍ³¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æü¡¹¤Î¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Î¼Â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¡£Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡ÊÂç»ö¤Ç¡Ë¡¢¡Ê¤½¤Î¸ú²Ì¤¬¡Ë£±£°Ç¯¸å¤Ë¤À¤¤¤¿¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¡È·ÑÂ³¤Î½ÅÍ×À¡É¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥±¤Æ¤ëÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È³Î¿®¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¤½¤¦»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£»à¤Ì»þ¤Ë¡¢¤½¤¦»×¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎºÐ¡Ê¤È¤·¡Ë¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÇÄã¤Ç¤â£³¤«·î¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¡£¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£