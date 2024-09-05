日本代表 中国戦前日会見 森保一＆遠藤航【サッカー W杯最終予選】
【動画】中国戦前日会見 森保一＆遠藤航｜https://youtu.be/_reOjdOkW1Y
5日、北中米ワールドカップアジア最終予選 中国戦（埼玉）に臨むサッカー日本代表。
6月の2次予選参加メンバーを中心に、パリオリンピック世代も多数選出。
W杯8大会連続出場へ負けられない戦いが始まる。
森保一監督と遠藤航選手の前日会見をご覧ください。
【サッカー日本代表メンバー】
◼︎GK
大迫敬介（広島）
谷晃生（町田）
鈴木彩艶（パルマ）
◼︎DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シントトロイデン）
板倉滉（ボルシアMG）
中山雄太（町田）
町田浩樹（ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ）
菅原由勢（サウサンプトン）
望月ヘンリー海輝（町田）
高井幸大（川崎F）
◼︎MF/FW
遠藤航（リバプール）
伊東純也（スタッド・ランス）
浅野拓磨（マジョルカ）
南野拓実（モナコ）
守田英正（スポルティング）
鎌田大地（クリスタル・パレス）
三笘薫（ブライトン）
小川航基（NECナイメヘン）
前田大然（セルティック）
旗手怜央（セルティック）
堂安律（フライブルク）
上田綺世（フェイエノールト）
田中碧（デュッセルドルフ）
中村敬斗（スタッド・ランス）
久保建英（ソシエダ）
細谷真大（柏）