

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43672.82 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42889.08 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42166.01 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41922.77 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41465.15 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40449.75 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40172.73 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40041.22 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40018.98 均衡表雲上限(日足)

39465.51 均衡表雲下限(日足)

38733.50 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38700.87 新値三本足陽転値

38617.29 26週移動平均線

38587.92 75日移動平均線

38422.68 13週移動平均線

38017.03 6日移動平均線

37719.94 均衡表転換線(日足)

37464.63 200日移動平均線

37193.36 ボリンジャー:-1σ(26週)

37017.25 25日移動平均線

36791.45 均衡表転換線(週足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36700.79 均衡表雲上限(週足)

36672.63 ボリンジャー:-1σ(13週)



36657.09 ★日経平均株価5日終値



35769.43 ボリンジャー:-2σ(26週)

35301.00 ボリンジャー:-1σ(25日)

35172.25 均衡表基準線(日足)

34922.59 ボリンジャー:-2σ(13週)

34345.50 ボリンジャー:-3σ(26週)

33708.89 均衡表雲下限(週足)

33584.75 ボリンジャー:-2σ(25日)

33172.54 ボリンジャー:-3σ(13週)

31868.50 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 21.48(前日43.08)

ST.Slow(9日) 47.86(前日69.79)



ST.Fast(13週) 59.74(前日60.90)

ST.Slow(13週) 58.94(前日59.33)



［2024年9月5日］



株探ニュース

