　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43672.82　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42889.08　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42166.01　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41922.77　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41465.15　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40449.75　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40172.73　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40041.22　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40018.98　　均衡表雲上限(日足)
39465.51　　均衡表雲下限(日足)
38733.50　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38700.87　　新値三本足陽転値
38617.29　　26週移動平均線
38587.92　　75日移動平均線
38422.68　　13週移動平均線
38017.03　　6日移動平均線
37719.94　　均衡表転換線(日足)
37464.63　　200日移動平均線
37193.36　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37017.25　　25日移動平均線
36791.45　　均衡表転換線(週足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36700.79　　均衡表雲上限(週足)
36672.63　　ボリンジャー:-1σ(13週)

36657.09　　★日経平均株価5日終値

35769.43　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35301.00　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35172.25　　均衡表基準線(日足)
34922.59　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34345.50　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33708.89　　均衡表雲下限(週足)
33584.75　　ボリンジャー:-2σ(25日)
33172.54　　ボリンジャー:-3σ(13週)
31868.50　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　21.48(前日43.08)
ST.Slow(9日)　　47.86(前日69.79)

ST.Fast(13週)　 59.74(前日60.90)
ST.Slow(13週)　 58.94(前日59.33)

［2024年9月5日］

株探ニュース