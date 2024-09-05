【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(5日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43672.82 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42889.08 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42166.01 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41922.77 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41465.15 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40449.75 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40172.73 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40041.22 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40018.98 均衡表雲上限(日足)
39465.51 均衡表雲下限(日足)
38733.50 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38700.87 新値三本足陽転値
38617.29 26週移動平均線
38587.92 75日移動平均線
38422.68 13週移動平均線
38017.03 6日移動平均線
37719.94 均衡表転換線(日足)
37464.63 200日移動平均線
37193.36 ボリンジャー:-1σ(26週)
37017.25 25日移動平均線
36791.45 均衡表転換線(週足)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36700.79 均衡表雲上限(週足)
36672.63 ボリンジャー:-1σ(13週)
36657.09 ★日経平均株価5日終値
35769.43 ボリンジャー:-2σ(26週)
35301.00 ボリンジャー:-1σ(25日)
35172.25 均衡表基準線(日足)
34922.59 ボリンジャー:-2σ(13週)
34345.50 ボリンジャー:-3σ(26週)
33708.89 均衡表雲下限(週足)
33584.75 ボリンジャー:-2σ(25日)
33172.54 ボリンジャー:-3σ(13週)
31868.50 ボリンジャー:-3σ(25日)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 21.48(前日43.08)
ST.Slow(9日) 47.86(前日69.79)
ST.Fast(13週) 59.74(前日60.90)
ST.Slow(13週) 58.94(前日59.33)
［2024年9月5日］
株探ニュース